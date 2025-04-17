"Температурный режим становится выше": что будет с погодой в Украине летом и ждать ли сильных аномалий

В Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

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В этом году синоптики ожидают раннее начало теплых погодных процессов. OBOZ.UA решил выяснить, когда же настоящее тепло накроет Украину и каким будет лето 2025 года.

Метеоролог предупредила украинцев, чего ждать летом

По словам метеоролога Натальи Голени из Укргидрометцентра, в этом году прогнозируется раннее начало теплых погодных процессов. Во второй половине мая возможно формирование типично летней погоды – с грозами, градом и шквалами. Однако если не будет вторжения холодного воздуха, именно в этот период можно ожидать переход к стабильному теплу.

"Последняя декада мая и середина мая – можно считать, что это уже лето. И там уже пошли интенсивные процессы: грозы, грады, шквалы, если, конечно, не будет вторжения холодного воздуха", – рассказала она.

Голеня объяснила, что из-за географического положения Украины в умеренных широтах лето часто сопровождается резкими перепадами температур. В частности, даже в апреле и мае нередко фиксируется вторжение арктического воздуха, что приводит к ночным заморозкам – снижению температуры ночью до 0° или до "минусов".

С наступлением устойчивого тепла и повышением температур до +20…+25°C возможно образование мощных грозовых облаков, несущих с собой град, ливни и шквальные ветры. По словам метеоролога, в летний период эти опасные явления могут достигать стихийного уровня.

"При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шквальные ветры будут достигать опасных и стихийных значений", – рассказала Голеня.

Кроме того, специалист предупредила, что из года в год такие атмосферные явления становятся все более частыми. Это связано с тем, что общий температурный фон постепенно растет, а резкое изменение горячих и прохладных воздушных масс провоцирует ураганы и другие природные аномалии.

"Если брать за многие годы – температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее меняет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет происходить", – пояснила Голеня.

Украину может ожидать жаркое и засушливое лето

Климатолог Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым, в том числе с новыми температурными рекордами. Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров.

"Сухая и жаркая погода будут способствовать усилению пожарной опасности", – подчеркнула она.

Балабух также добавила, что в последние годы привычными для каждого лета стали температурные рекорды, а 2025 год, вероятнее всего, не будет исключением.

По словам климатолога, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления соответственного события.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности Пиренейский полуостров.

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