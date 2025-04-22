Пять стран Европы больше всего пострадают от глобальных изменений климата: кто окажется под ударом

Последствия глобального изменения климата уже существенно влияет на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшем будущем изменение климата и глобальное потепление приведут к росту числа катастроф.

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Климатические и погодные катастрофы могут оказывать значительное влияние на экономику и государственные финансы через различные каналы, как прямые, так и косвенные. OBOZ.UA узнал, какие страны Европы больше всего пострадают от глобальных изменений климата.

По мнению ученых, изменение климата неизбежно приведет к росту числа бедствий, таких как экстремальные температуры, штормы, наводнения, засухи и лесные пожары. Эти процессы могут привести к значительному прямому экономическому ущербу, такому как потеря зданий, скота, природных ресурсов и инфраструктуры, которая в большинстве случаев застрахована лишь частично.

Риск ущерба от климатических катастроф в настоящее время наиболее высок в южной и центрально-восточной части Европейского Союза и наиболее низок в северной части ЕС. В среднесрочной и долгосрочной перспективе и в сценариях более высокого глобального повышения температуры эти риски смещаются в сторону атлантических стран в западной части ЕС.

Эксперты уверены, что отдельные страны ЕС могут быть наиболее уязвимы от глобальных изменений климата. Ожидается, что Испания, Португалия, Греция, Италия и Венгрия столкнутся с самыми высокими незастрахованными расходами от климатических и погодных катастроф в ближайшие годы.

Климатические и погодные катастрофы не только приводят к краткосрочным прямым издержкам, но и могут привести к экономическому ущербу в долгосрочной перспективе. В частности, климатические катастрофы могут существенно повлиять на сельскохозяйственный сектор, ограничить доступ к извлекаемым природным ресурсам, а также нанести серьезный ущерб зданиям, технологиям и инфраструктуре. В более общем плане они могут нарушить поставки определенных товаров, таких как продовольствие и энергия, а также привести к потерям капитала и технологий.

Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде, в период с 1980 по 2022 год в ЕС из-за климатических и погодных катастроф были понесены общие потери в размере 650 миллиардов евро. Около 43% от общей суммы были вызваны гидрологическими опасностями (преимущественно наводнениями), 29% – метеорологическими опасностями (такими как штормы и град), а остальное – климатическими опасностями, из которых около 20% – волны тепла и около 8% – засухи, лесные пожары и волны холода вместе взятые.

OBOZ.UA ранее писал, что глобальное потепление в этом тысячелетии может превзойти предварительные оценки из-за "обратных связей углеродного цикла".

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