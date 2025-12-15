Переезжают на квартиры и используют карточки пенсионеров: почему российский бизнес не хочет работать на войну Путина

С нового года в России серьезно возрастут налоги как для малого, так и для среднего бизнесов. Диктатору РФ Владимиру Путину не хватает денег на войну, прибыль от нефтегазовой отрасли серьезно упала, поэтому придется обдирать собственный народ. В свою очередь, российские бизнесмены уже ищут пути ухода от уплаты налогов. Но значительная часть предприятий все-таки просто закроется.

Перебираются на квартиры

Малый и средний бизнес в России уже на низком старте – с нового года их ожидает серьезное повышение налогов. Так, существенно снизится потолок для работы на упрощенной налоговой системе. Если сейчас порог составляет 60 млн рублей в год, то с 1 января он будет на уровне 10 млн рублей. Те, кто не впишутся в эти рамки, вынуждены будут платить НДС, а он тоже возрастет с 20% до 22%.

Из-за этого повысятся цены для покупателей и потребителей услуг. В комментариях в интернете предприниматели пишут, что правительство решило закрыть "дырки" в бюджете за счет малого бизнеса и народа. В результате, маленькие магазины будут массово закрываться в 2026 году, а остальные – в 2027-м.

Под удар попадут в первую очередь те, кто предоставляют различные услуги населению: парикмахеры, работники маникюрных, массажных салонов, косметологи, репетиторы, представители бытовых услуг – химчистка, ремонт одежды и обуви.

Также под ударом окажутся кофейни и кафе, рестораны, столовые, доставка еды, такси и т.д.

Теперь многие услуги россиянам будут доступны не в салонах, а, например, на дому. Таким образом, бизнес уходит в тень, чтобы не кормить военный бюджет.

"Я уже закрыла свой салон, теперь делать маникюр буду дома. Договорилась с подругой, она занимается макияжем, мы будем вдвоем работать у меня дома. Она будет платить мне небольшой процент от своих услуг. А я буду делать маникюр постоянным клиентам. Оплата наличными или просто на карты. А что делать, аренду салона и повышенные налоги мне не вытянуть. Поэтому свою "индивидуальную деятельность" я полностью закрываю и буду работать только на себя без налогов", – рассказывает Алевтина из Московской области.

Единственное, чего опасается россиянка, так это "стукачей". В России сейчас стукачество в почете: есть люди, которые пишут в правоохранительные органы письма на своих соседей, коллеги, друзей и даже родственников.

"У меня соседи вроде спокойные, но кто знает, может, какой-то бабушке или дедушке захочется мне навредить. Посмотрим", – говорит Алевтина.

Также на домашний режим работы переходят мастера массажа, косметологи, репетиторы.

"Конечно, ситуация у нас очень сложная. Государство поставило в такие условия, что выжить, работая официально и выплачивая налоги – невозможно. Будешь работать на аренду и налоги. Поэтому единственный выход для нас – закрывать свое предприятие и переходить в тень, работать из дому. Потому что в арендованный салон могут прийти с проверкой. У меня за много лет работы уже есть свои клиенты, я в них уверена, они готовы обслуживаться у меня дома", – убеждена косметолог Жанна из Питера.

Привлекают пенсионеров

Что касается маркетплейсов, то тут нашли выход. Продавцы, которые выставляют свой товар на интернет платформах, продолжают дробить свой бизнес. Теперь их годовой доход вместо 60 млн рублей в год должен быть не более чем 10 млн рублей (менее, чем 1 млн в месяц).

Предприниматели пошли простым путем. Они покупают банковские карточки у пенсионеров, студентов и других малоимущих слоев населения, оформляя на них фирмы. Владельцы карт в свою очередь получают ежемесячно 10 тысяч рублей в качестве доплаты.

"Иначе цены на товары придется повышать, а это невыгодно. Сейчас россияне активно покупают в интернет магазинах, потому что в торговых центрах цены в полтора раза выше. Им же НДС поднимут еще с 20 до 22%", – объясняет один из предпринимателей Москвы.

Фактически, российский бизнес уходит в тень и военный бюджет вряд ли получит дополнительные средства, чтобы залатать "дыры".

В то же время, на продажу выставлены тысячи мелких и средних компаний. Одни уходят в тень, а другие просто закрываются, так как понимают, что в России перспективы для бизнеса нет.

Подарок "под елочку" придумали и российскому среднему бизнесу – теперь им придется платить больше НДС, вместо 20 – 22%. Только услышав об этом, уже в октябре, прирост выручки от предприятий снизился на 21%. Что свидетельствует о том, что бизнесмены оптимизируются – сокращают уровень "белых" зарплат и уходят в тень.

В результате, российский бюджет серьезно не досчитается денег на продолжение войны.