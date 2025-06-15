Часть 4. Третья часть здесь.

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Как видно из всего сказанного выше, парад на 9 мая — чисто пропагандистская акция, дорогая декорация, призванная подвигом советских воинов замаскировать фашисткую сущность обновленного Кремлевского рейха, управляемого хунтой выходцев из КГБ СССР под обновленную рашистскую свастику с буквой "Z".

Кто сейчас уже вспомнит, что после "Великой Победы" ГУЛАГа над Бухенвальдом, в 1946 году в качестве напоминания и продолжения геноцида 1921-1923, 1933 годов, Москва снова прибегнет к стратегии умерщвления украинцев голодом. Кстати, в ходе нынешней войны, в 2022 году, все та же Москва закупила огромное число зерновозов и крала украинское зерно с временно захваченных территорий. Как видим, концепция уничтожения Украины и ее народа, у "русских" не меняется, впрочем как и методы. Насилие, садизм и жестокость встроены в генетический код русских, помните? И да, разве же они фашисты? У них же парад на 9 мая антифашистский и все фашисты вокруг? А раз вокруг, значит надо срочно развязать новую войну.

В 1992-1994 годах Россия пыталась развязать войну в Крыму или хотя бы дестабилизировать этот украинский регион. Но все пошло не по плану. Через 10 лет в 2003 году она попытается начать конфликт на острове Тузла. В 2014 году Кремль пошел на открытую конфронтацию в Крыму, а затем на Донбассе, развязав войну. В 2022 году решился на широкомасштабное вторжение. Именно с этого момента, с января 2014 года, начинается постоянные нарушения гарантированных Женевскими конвенциями прав военнопленных со стороны российских силовиков. Хотя кого мы обманываем, почему "начинается"? Они продолжаются. Они не меняются всю свою людоедскую историю, какие там конвенции, права и правила? Мучить, пытать, убивать и грабить. Последнее время как-то все реже слышно разговоры о концепции Международного гуманитарного права, или законах и обычаях войны, о военных преступлениях и преступлениях против человечности?

Выше уже говорилось о Буче, Гостомеле, Бородянке, Лимане и других населенных пунктах с братскими могилами украинцев, убитых "русскими освободителями". Но не стоит забывать ситуацию с военнопленными.

Давайте вспомним об украинских военнопленных в Еленовке под Донецком, где отрезали половые органы на камеру, пытали голодом и током, подвергали сексуальному насилию и оказывали моральное давление . И вот чтобы скрыть следы этих преступлений в конце июня 2022 года, российское командование приняло решение о применении термобарического оружия по колонии, где содержались военнопленные и гражданские. Затем были отрезание головы украинскому военнопленному в прямом эфире, в качестве забавы, расстрел за приветствие: "Слава Украине!" Но все то же, эти мрази проделывали и с гражданским населением на оккупированных территориях, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, законы, обычаи и конвенции. Есть еще желающие сказать, что "они тоже люди"? Кто?! Где?!

И вот эти насильники и садисты затеяли очередной шабаш победобесия, декорацию вранья и подмены понятий и сущности.

К сожалению, на этот фарс, переросший в трагедию, ежегодно собирает, скажем так, не особо образованных лидеров национальных государств и делегации стран. Кстати, 9 мая — это такое же ноу-хау от Москвы, как и "Великая Отечественная". Акт капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая, но Сталина всегда что-то не устраивало, и финальный вариант был подписан вечером, в Москве его получили в 0.53 9-го мая. Поэтому у них и своя "Победа", напомню, победа над союзником.

В этом году на парад очередного победобесия приедут. Как минимум марионетка союзного государства, губернатор фактически Белорусского федерального округа Александр Лукашенко. Тут все понятно, и не требует комментария, ибо кто за девушку платит , тот ее и танцует. Каким-то нечеловеческим шантажом удалось завлечь лидеров всех государств, входящих в СНГ — объединения, напоминающее класс, где учитель бьет своих учеников. к Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинин, лидер Киргизии Садыр Жапаров и руководители Таджикистана и Узбекистана — Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. Приедут или нет — еще вопрос, но уже "монарше анонсированы".

Также пообещали подтянуться представители "главных участников победы над нацизмом в годы Второй мировой", сочлены по БРИКС - министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга, глава Бразилии Лула да Силва. Возможно будет и Индия, но премьер Моди уже отказался. Традиционно "обязан" быть Президент Республики Куба, теперь это Мигель Диас-Канель, глава государства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Абхазия Бадра Гунба, президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, отметившийся вывешиванием гигантского флага СССР накануне, президент Демократической Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и официальная делегация Республики Индонезия также будут присутствовать на трибунах во время парада победобесия. Подтянется соратник - генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, и бессменный друг Москвы последних десятилетий президент Палестины Махмуд Аббас. Собираются присоединиться президент Сербии Александр Вучич (в чем есть очень большие сомнения ибо Сербия начинает прозревать о своем использовании Россией и последующих предательствах Сербии в своих интересах) и глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Ожидается прибытие представителей стран именно гитлеровской коалиции премьер-министров Словакии Роберта Фицо и стремительно скатывающейся в авторитаризм Венгрии — Виктора Орбана. Куда же с руки кормящимся не приехать, припасть к кормушке, не получить новые задания, не попросить нового финансирования? Никак и никуда.

Принимать парад вместе с ничтожеством, которое называет себя президентом РФ, и отдаленно похоже на портрет Путина 20 летней давности будет хозяин Кремля, Москвы и всея России главный бенефициар всея Беларуси, стран Африки, СНГ и БРИКС — председатель КНР Си Цзиньпин. Если, конечно же, доедет. Но "нижайше" просительно уже анонсирован.

Не понятна место и роль посла Израиля в Москве Симона Гальперин, но она объясняется наличием большого количества сектантов путина в этой стране, для которых фашизм умер в 1945, а не расцвел буйным цветом в РФ в 2000 г. В 2025 г. Симона поведут на рашистский парад, как его предков в газовую камеру, кстати изобретенную в Москве лейтенантом госбезопасности Исаей Давидовичем Бергом, усовершенствованную системой НКВД и переданную дружескому СССР IV главному управлению имперской безопасности (тайной государственной полиции — ГЕСТАПО) и ее руководителю группенфюреру СС Генриху Мюллеру. Такая вот злая ирония судьбы.

Точно не будут присутствовать на шабаше современного фашизма представители стран — членов Европейского союза, таких как Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие. Также в перечень входят Австралия, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Исландия, Норвегия, Швейцария и Япония. Оно и понятно, эти страны имеют понятийное мышление и не верят вранью Москвы традиционно. Украина входит в их число, что не может не радовать, учитывая исторические реалии.

В любом случае запачкаться в этом пропагандистском шабаше возрождённого фашизма достойные люди себе позволить не могут, видя пропасть во вранье между тем, что декларируется и тем, что делается в реальной жизни.

Парад в Москве на 9 мая из заурядной демонстрации военной выправки и памяти жертв, которую понесли народы СССР и стран антигитлеровской коалиции в той, Второй мировой войне, дня скорби "со слезами на глазах", снова таки по той же злой иронии судьбы, стал именно отправным пунктом для возрождения фашизма в Европе и дал старт Третьей мировой войне в настоящее время, даже, если это еще не все видят. Учитывая, что перед этим все, подчеркиваю, ВСЕ мировые войны развязаны при активных подготовке, понуждению, подстрекательству, вовлечению и при непосредственном участии России, наверное все же стоить мировому сообществу наконец приложить максимум усилий по предотвращению дальнейших попыток ввергнуть весь мир в новую бойню со стороны Кремля. Не нужно задабривать упырей, вести с ними длинные ненужные разговоры - они вас не услышат никогда, пора лупануть наконец-то "всем миром". И пусть их станет 30-90 отдельных и суверенных, освободим угнетенные "малые" народы и земной шар наконец-то отдохнет от этой постоянно лживой мерзости, распространяющей свои метастазы по всему миру. Они ведь столетиями только и умеют красть, врать и гадить. Неминуемый развал России надо моделировать уже сейчас, максимально просчитав все возможные варианты и сгладив негативные последствия, все равно результат гарантированной безопасности будет намного выше любых экономических сиюминутных эффектов. В ХХI веке, нужно не наблюдать парад возродившегося фашизма, а уже наконец-то его Победить!

(Тhe END, кто не понял. Конец. Занавес!)