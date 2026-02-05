15 освобожденных из плена украинцев были приговорены в России к пожизненному заключению: в Коордштабе рассказали подробности. Видео

Во время обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 5 февраля 2026 года, домой вернулись 157 украинцев, из которых 150 – военнослужащие, еще 7 – гражданские. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных – 15 украинцев, которые были приговорены российскими судами к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в эфире программы Свобода Live. Он рассказал, чем особенный этот обмен пленными.

Особенности обмена

Как отметил представитель Коордштаба, сегодняшний обмен отличается тем, что впервые домой вернулись те, кто имел судебные приговоры, в частности к пожизненному заключению. Представитель штаба не уточнил, какие причины российские суды придумали для принятия таких суровых приговоров в отношении украинцев.

По словам Яценко, среди освобожденных – представители почти всех сил безопасности и обороны Украины: это военнослужащие Сухопутных войск, защитники Мариуполя, а также защитники из Донецкого, Луганского, Херсонского и Запорожского направлений.

"Особенностью этого обмена является то, что сейчас вернулись те, кто имел судебные приговоры, в частности 15 – те, кто имел приговор к пожизненному заключению", – подчеркнул представитель штаба.

Состояние освобожденных из российского плена украинцев

После освобождения украинских защитников доставили в медицинское учреждение, где им оказывают медицинскую помощь и проводят обследование.

По словам Яценко, большинство из них находится в тяжелом состоянии и имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы с ментальным здоровьем и пищеварительной системой.

Большинство находилось в плену более трех лет, что негативно сказалось на их физическом и психическом состоянии. Теперь освобожденные нуждаются в длительной реабилитации и реинтеграции в общество.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена пленными 5 февраля в Украину вернулся военный Назар Далецкий из Львовской области. Его более трех лет считали погибшим, начиная с сентября 2022 года.

