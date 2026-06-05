'Оруэлл на стероидах': в России установили аттракцион 'Орешник' в виде ракеты и опозорились. Видео

В Санкт-Петербурге в России в детском парке развлечений открыли аттракцион в форме российской ракеты "Орешник", которой оккупанты обстреливают украинские города. Раскрашен он в цвета российского триколора.

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Об этом сообщают росмедиа. Однако эта идея оказалась провальной, и такое дизайнерское решение для аттракциона вызвало волну критики и смеха даже в российских пабликах.

Что известно

В сети появились фото из парка развлечений в российском Санкт-Петербурге, где установили аттракцион в виде российской ракеты "Орешник", которую российская оккупационная армия запускает по мирным городам Украины. Окрашен он в цвета российского флага. Посетителей на этом аттракционе поднимают на значительную высоту, после чего резко опускают вниз, создавая эффект свободного падения.

"В петербургском парке развлечений "Чудо Остров" начал работать новый аттракцион под названием "Орешник", – говорится в сообщении.

Однако такую идею в сети пользователи активно высмеяли даже в самой России.

"Орвел на стероидах", "Испанский стыд", "Подъем, а потом стремительное падение? Рублем бы могли назвать", "Позор", "Вижу, у них там очередь в соревнованиях в дебильности", – пишут в комментариях.

Что известно о российской ракете "Орешник"

Ракета "Орешник" – российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, способна нести ядерный заряд и развивать скорость до 13 тыс. км в час.

Ракета "Орешник" была использована для удара по украинскому городу Днепр утром 21 ноября 2024 года.

Поздно вечером 8 января 2026 года ракета "Орешник" была применена для удара по Львову. Известно, что ракета не имела боевой части, или же она была заполнена металлом или бетоном для создания большей кинетической энергии. В РФ утром 9 января заявили, что удар по Львову был ответом на фейковую атаку на резиденцию Путина.

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