За все время полномасштабной войны России против Украины, расходы Кремля на "патриотическое воспитание" россиян выросли более чем в 20 раз. На текущий 2026 год Москва выделила на пропаганду убийств среди детей 70 млрд рублей.

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Об этом сообщает российская оппозиционная "Новая газета". В то же время пять лет назад на это направлялось 34 млрд.

Как Кремль делает из детей убийц

По данным издания, деньги тратятся на проведение военизированных фестивалей для молодежи, покупку инвентаря для учебных стрельбищ и концерты исполнителей разного уровня с тематическим репертуаром. Так, например, в Пензе за 180 тысяч рублей провели концерт местного солиста с песнями военно-патриотической тематики. Похожие мероприятия проходили в Красноярском крае и Новосибирске.

В Калуге за 3,5 млн. рублей устроили реконструкцию стояния на Угре 1480 года. В Югре техсопровождение фестиваля военно-патриотической песни стоило почти миллион рублей, где также работали "интерактивные патриотические зоны": рисование плакатов, сборка модели военной техники, изготовление 300 открыток для оккупантов, окопных свечей и маскировочных сеток.

Кроме того, в Нижнекамске и Нальчике устроили для школьников военные тренировки и "зарницу", а в Сочи детей учили прыгать с парашютом. В контракте отмечалось, что мероприятие направлено на "развитие молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой моральных и гражданских ценностей".

В Волгограде на молодежном фестивале "#ТриЧотири", который стоил не менее 12 млн рублей, провели танковый бой "в рамках досуговой площадки". Правда, организация этого "боя" на радиоуправляемых моделях составила 300 тысяч рублей.

Как и кто делает из российских детей убийц

Издание пишет, что значительную финансовую поддержку получают организации "Движение первых", "Юнармия", "Орлята России" и другие. В этом году первые получат более 20 млрд рублей на проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)".

"Половина средств пойдет в регионы на поддержку деятельности ячеек организации. Остальные на "зарницы", военизированные смены в детских лагерях и гранты для молодежи", – говорится в материале.

Остальной бюджет Росмолодь хочет потратить на "эмпатические чатботы" в мессенджере MAX и соцсетях, планируя на это 95 млн рублей. Они будут анализировать "поведенческие паттерны" собеседников, а собранные данные будут использованы для привлечения подростков к насаждению Z-нарративов.

Напомним, ранее стало известно, что в России выросли отчисления студентов из военно-учебных центров. Причиной становится их отказ после завершения обучения заключать контракт с Министерством обороны, более того, университеты через суды требуют от бывших студентов компенсацию стоимости обучения.

Как сообщал OBOZ.UA, в государстве-террористе возникла проблема с "героями СВО", когда люди в военной форме, увешанные фальшивыми наградами, выдают себя за ветеранов боевых действий. По этому поводу пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что в стране фактически отсутствует контроль за изготовлением и раздачей знаков отличия.

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