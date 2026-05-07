'Он не доверяет абсолютно никому': Ступак назвал наиболее и наименее опасные локации для Путина

Наиболее безопасными для российского диктатора Владимира Путина являются закрытые помещения с ограниченным доступом, где находится только проверенный круг лиц. В то же время даже там присутствуют вооруженные сотрудники охраны. Открытые же локации и массовые мероприятия остаются для него потенциально опасными.

Именно поэтому поездки и публичные события тщательно ограничиваются и планируются заранее. Об этом говорится в интервью экс-чиновника СБУ Ивана Ступака для OBOZ.UA

Система безопасности вокруг российского президента построена таким образом, что максимальная защита обеспечивается именно в закрытых пространствах. Там находятся только лица, которые хорошо известны и проверены в течение многих лет, однако даже в таких условиях присутствуют вооруженные сотрудники охраны. Это прежде всего демонстрирует, что доверие в окружении практически отсутствует.

В публичном формате ситуация меняется... Открытые мероприятия, большие скопления людей и передвижения по стране или за границу значительно повышают уровень риска. Именно такие обстоятельства считаются самыми сложными для охранных служб и заставляют максимально ограничивать международные контакты и публичные появления.

"Наиболее опасные для Путина – это открытые локации, массовые мероприятия, парки, скверы, торжественные мероприятия, конечно, путешествия. Это головная боль для сотрудников охраны Путина. Если это происходит в России или в Китае, которая является дружественной для них страной, то это плюс-минус нормально, но если это где-то за рубежом, то это огромная проблема", – заявил Иван Ступак.

