Оккупированный Крым, Сибирь и Урал как-нибудь справятся: Россия перенаправляет всё топливо, чтобы спасти Москву от дефицита

Российские власти перенаправляют поставки топлива из Сибири и увеличивают импорт из Беларуси, чтобы не допустить дефицита в Москве и Московской области. Такие меры были приняты на фоне перебоев, возникших после украинских ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. Наибольшие трудности в настоящее время фиксируются в оккупированном Крыму.

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О ситуации сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Собеседники агентства рассказали, что топливо, произведенное на Урале и в Сибири, теперь направляют в Московский регион, а нехватку также компенсируют поставками из Беларуси.

В материале отмечается, что российские власти пытаются предотвратить дефицит в самом густонаселённом и экономически важном регионе страны.

Топливо для столицы

Проблемы с топливом в России в той или иной степени наблюдаются с мая, когда Украина усилила удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По словам источников Reuters, в начале июля производство бензина в РФ сократилось примерно до 65% от среднего сезонного уровня потребления после нескольких месяцев, когда спрос превышал объемы производства.

В середине июня удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу привел к дефициту топлива и очередям на автозаправочных станциях. В то же время к середине июля ситуацию в Москве и Московской области удалось стабилизировать. По данным региональных трейдеров и журналистов Reuters, бензин и дизельное топливо для автомобилей в настоящее время доступны в достаточном количестве.

Московский регион, где проживает около 22 миллионов человек, потребляет примерно 6 миллионов тонн бензина в год. Чтобы покрыть спрос, Россия не только перебросила дополнительные объемы топлива из других регионов, но и начала импортировать его из Индии.

Последствия для регионов

По словам одного из трейдеров, Ачинский нефтеперерабатывающий завод в Красноярском крае уже поставляет топливо в Москву. Он оценил дополнительные поставки из восточных регионов в несколько сотен тысяч тонн.

В то же время оккупированный Крым стал регионом, который больше всего пострадал от дефицита. На полуострове приостановили часть детских туристических программ, ввели нормирование продажи топлива и ограничения для общественной жизни, в частности сократили часы работы магазинов и кафе.

Министерство энергетики России не ответило на запрос Reuters относительно ситуации с поставками топлива в Московский регион. В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний топливный рынок страны частично стабилизировался, хотя в отдельных регионах ситуация, по его словам, остается сложной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В июле среднесуточный показатель опустился до 3,91 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с марта 2005 года.

Украинские дроны совершили полет в удаленную от нашей страны республику Башкортостан (Россия). Под обстрел вновь попал нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават". В городе раздавались взрывы, а впоследствии был зафиксирован пожар на НПЗ.

В то же время российский диктатор Владимир Путин уже более суток публично не комментирует одну из самых масштабных атак дронов на Москву с начала полномасштабной войны. Несмотря на значительные последствия, включая пострадавших и пожары в столице, официальной реакции Кремля нет.

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