"Есть проблемы": в правительстве России впервые признали дефицит бензина в результате украинских ударов

Вице-премьер России Александр Новак впервые публично признал наличие дефицита бензина в стране, связав его с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, из-за этого на отдельных автозаправочных станциях возникают очереди, а работа некоторых АЗС остается нестабильной.

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Об этом Новак заявил в интервью российскому государственному агентству ТАСС. Он отметил, что "нужно признавать, что есть проблемы и есть дефицит", поскольку часть нефтеперерабатывающих заводов выходит из строя из-за ударов и вынуждена останавливаться на ремонт.

По словам вице-премьера, дефицит возник из-за того, что российские НПЗ частично приостанавливают работу после атак. Он также заявил, что потребители сталкиваются с деятельностью перекупщиков, которые завышают цены на бензин.

В то же время Новак утверждает, что крупные вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают стоимость топлива в пределах уровня инфляции. Других подробностей о масштабах дефицита или сроках стабилизации ситуации он не привел.

Предыдущие заявления

Еще 26 июня Александр Новак уверял, что российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Тогда он говорил, что объемов бензина достаточно для внутренних нужд страны, а запасы дизельного топлива даже находятся в избытке.

Нынешнее заявление стало первым, в котором представитель российского правительства открыто признал проблемы с обеспечением бензином и связал их с повреждением нефтеперерабатывающей инфраструктуры после украинских ударов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия все чаще вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива из-за ударов по своей нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В результате них был остановлен целый ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), возник дефицит бензина, а импорт не спасает россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

После этого 6 июля впервые был атакован Омский НПЗ, крупнейший в России. На территории предприятия вспыхнул пожар. Завод расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы.

Впоследствии стало известно, что Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу. По информации источников Reuters, во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10. Кроме того, была остановлена ещё одна установка первичной переработки — CDU-11. Она не подверглась прямому удару, однако получила повреждения сетевых коммуникаций, необходимых для работы.

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