Идея-фикс диктатора: для чего Путин придумал новый интеграционный проект 'Евразийский союз'

На фоне подготовки к возможным переговорам США и Ирана относительно его ядерной программы, что ранее подробно анализировало наше издание, и "тарифной войны", которую инициировал лично президент США Дональд Трамп, Россия пытается укрепить свои "тылы" на постсоветском пространстве.

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Кремль активизирует интеграцию постсоветского пространства под своим влиянием

В частности, 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с послами ряда евразийских государств, в том числе постсоветских (Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и т.п.). По официальной информации российского МИД, это дипломатическое мероприятие было посвящено обсуждению региональных вопросов, включая возможное создание блока "Евразийский союз".

По мнению аналитиков, такая инициатива может быть связана с желанием Кремля укрепить свои позиции в Евразии и сформировать новую архитектуру безопасности на базе уже существующих межгосударственных организаций. Напомним, что основными региональными организациями, направленными на интеграцию постсоветского пространства под контролем России, являются Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), которое формально продолжает свое существование, военный блок ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности) и Шанхайская Организация сотрудничества (ШОС), которая объединяет многие страны Азии за пределами стран бывшего СССР.

Ослабление контактов с Ираном и Китаем поворачивает интересы Москвы в сторону постсоветского пространства

С большой долей уверенности можно констатировать, что Кремль вновь возвращается к теме так называемого "Евразийского союза" в связи с ослаблением контактов с Китаем и особенно с Ираном, о чем уже писало ранее наше издание. При этом Пекин формально поддержал концепцию так называемой "Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке", но очевидной активности в этом вопросе пока не проявляет.

Очевидно, что Китай наблюдает за периодом сближения РФ и США, при этом не поддерживая ни желание Кремля продолжать войну в Украине, ни американские мирные инициативы.

Идея "невмешательства Запада" в дела государства должна стать объединяющим фактором нового Союза

По сообщениям инсайдеров, Кремль хочет положить в основу идеи Евразийского союза принцип невмешательства Запада во внутренние дела государств региона. При этом речь идет уже о подготовке "Евразийской хартии" – основного документа будущего Союза, которая ведется в Минске по поручению Кремля. В частности, предполагается, что в будущем Союз может решать не только экономические, культурные и гуманитарные задачи, но и координировать вопросы безопасности в более широком смысле, включая противодействие "влиянию" извне.

Таким образом, Кремль хочет укрепить свой авторитет в постсоветских странах Центральной Азии и создать фундамент для долгосрочного влияния в регионе. Это можно считать частью более масштабной стратегии России в Евразии, особенно на фоне недавних попыток наладить геополитический диалог с США.

Кремль пытается ослабить влияние Турции и Евросоюза в Средней Азии

Российское руководство Москвы рассчитывает продемонстрировать не только Западу и прежде всего США, но и Пекину наличие собственных возможностей по консолидации постсоветского евразийского пространства под своим контролем и влиянием. Кроме того, эти инициативы России можно считать ответом на установление стратегического партнерства Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, усиление "европейской" линии этих стран, в частности, договорами с Францией. Следует также учитывать усиление влияния Казахстана, который выстраивает нефтегазовый альянс с Туркменистаном и Азербайджаном, и увеличение присутствия интересов Турции в мусульманских странах Кавказа и Средней Азии.

Таким образом, можно констатировать, что имперские амбиции Кремля продолжают реализовываться в планах установления максимального широкого контроля за постсоветским пространством. Наиболее удобными и компромиссными в этом отношении оказываются авторитарные режимы Беларуси и стран Средней Азии. При этом Азербайджан, полностью полагаясь на поддержку Турции и собственных энергоресурсов, способен вести независимую от России внешнюю политику, чего не скажешь о Грузии. С победой на выборах пророссийских сил Грузия рискует очень быстро оказаться под влиянием Кремля.

Следовательно, новый интеграционный проект под названием "Евразийский союз" может стать новой идеей-фикс российского президента Владимира Путина, которая должна продемонстрировать геополитические успехи в случае прекращения войны в Украине уже в ближайшее время.