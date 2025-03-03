Трамп хочет остановить критическое сближение России и Китая: новый поворот в стратегии Белого Дома

Первый месяц своего президентства Дональд Трамп чрезвычайно активен во внешнеполитической сфере, даже гораздо больше, чем от него ожидали эксперты. Каждые несколько дней заявления и планы американского президента были более сенсационными, однако хаотичность и бессистемность этих заявлений – это лишь иллюзия. На самом деле планы Трампа по Канаде, Гренландии, Панамскому каналу и Украине системно связаны между собой, что подробно будут проанализированы дальше в нашем материале.

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Только на первый взгляд эти географически и политически разные регионы имеют мало общего, однако они имеют как минимум один и самый важный фактор – доступ к добыче и поставкам (как в случае с Панамским каналом) критически важных минералов, свободных от китайского влияния. Этому был посвящен большой материал в американском издании Foreign Policy.

Фактор ресурсов в мировой геополитике

Как мы видим, в условиях полномасштабной войны на территории Украины современные технологии и оборонная промышленность воюющих стран и их союзников зависят от десятков редких элементов и металлов, включая литий, кобальт, галлий, германий, никель и другие редкоземельные элементы. Эти ресурсы необходимы для производства огромной номенклатуры техники от аккумуляторов для электромобилей до сложных систем вооружения, таких как ультрасовременные истребители Lockheed Martin F-35, оборудование которого содержит около 920 фунтов редкоземельных металлов.

При этом в условиях геополитической конфронтации, резко обострившейся в последние годы, для США и Запада абсолютно недопустимо то, что в настоящее время Китай контролирует значительную часть мировых поставок этих ресурсов. Пекин уже не раз использовал этот рычаг влияния в прошлом, что заставило США искать альтернативные пути обеспечения себя редкими металлами и минералами. Поэтому именно это объясняет стремление администрации Трампа к усилению влияния в регионах, богатых минеральными ресурсами.

Перспективы добычи редкоземельных материалов Канады, Гренландии и Украины

Ни для кого не секрет, что Гренландия и Канада содержат огромные залежи полезных ископаемых, причем Канада уже является уверенным экспортером своих минералов, а Гренландия имеет большие месторождения редкоземельных элементов, однако их добыча на арктическом острове пока неразвита. Кроме того, интерес США к контролю над Гренландией, о чем Трамп говорил еще в свой первый президентский срок, обусловлен необходимостью усилить позиции в Арктическом регионе. Именно этот регион в будущем потенциально может стать ареной противостояния геополитическим интересам США, России и Китая, о чем писало ранее наше издание.

Украина и ее спорные минеральные активы

Однако наибольший интерес представляет именно Украина, где ее президент Владимир Зеленский предложил обменять доступ к украинским редкоземельным ресурсам на гарантии безопасности от США или продление их военной помощи. При этом эксперты по-разному оценивают заявленное наличие таких месторождений в Украине, их приблизительную стоимость и перспективы коммерческой добычи – от оптимистичных до весьма скептических прогнозов. Однако фактом остается то, что геологическая разведка в Украине практически не велась, а значительная часть потенциальных месторождений либо находится в зоне боевых действий, либо требует многолетних инвестиций. По словам аналитика CSIS Грейселина Баскарана, "на разработку нового месторождения в среднем уходит 15 лет и это требует десятков миллионов долларов. В условиях войны мало кто готов вкладывать такие суммы".

Трамп стремится остановить критическое сближение России и Китая

Итак, конкуренция за минеральные ресурсы уже давно стала одной из ключевых составляющих глобальной политики. Следовательно, снижение критической зависимости от Китая в этой сфере является одной из немногих тем, относительно которой в Вашингтоне существует двухпартийное согласие. При этом неожиданное сближение с Россией, демонстрируемое Дональдом Трампом в первый месяц своего президентства, очень точно объяснил госсекретарь его администрации Марко Рубио в интервью изданию Bloomberg.

Цитата: "Если Россия станет постоянным младшим партнером Китая в долгосрочной перспективе, это будут два ядерных государства, объединившихся против Соединенных Штатов, и даже через десять или пять лет, если эта тенденция сохранится, мы можем оказаться в ситуации, когда Россия не сможет улучшить свои отношения с США, независимо от того, хочет она этого или нет, потому что она будет полностью зависеть от китайцев, потому что мы их отрезали".

И далее он добавил: "Китай и Россия – это большие мощные страны с ядерным вооружением. Они могут проецировать силу в глобальном масштабе. Часть дипломатических отношений – это способность общаться и решать проблемы с другими крупными государствами по всему миру во избежание войны и конфликта. У нас будут разногласия с россиянами, но нам нужно иметь отношения с обеими странами".

Именно поэтому первоочередной задачей администрации Трампа должна стать остановка боевых действий на украинской территории, а затем и фундаментальное, справедливое и действенное соглашение по установлению мира в Украине с надлежащими гарантиями безопасности.