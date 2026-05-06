В России напомнили фразу главы Кремля Владимира Путина 23-летней давности, где он призвал своих бывших чиновников избегать конфликта с Украиной. Тогда между Киевом и Москвой были довольно напряженные отношения вокруг острова Тузла.

Об этом вспоминают российские журналисты-оппозиционеры Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге "Царь собственной персоной". Книга описывает отношение российского диктатора к войне с Украиной.

Фразу "Не воевать же нам с Украиной" кремлевский лидер произнес из-за крошечного острова Тузла, расположенного неподалеку от Крыма. Это место давало Украине контроль над Керченским проливом и право получать плату с коммерческих судов. Противостояние началось осенью 2003 года, когда в Киеве и Москве проходили выборы. Тогда Кремль начал строить от кубанского побережья насыпь к острову в попытке изменить морскую границу, а тогдашний президент Украины Леонид Кучма в ответ приказал стрелять на поражение по российским строителям, если те подойдут к Тузле.

Тогда в Кремль позвали на неформальное общение с экс-главой администрации президента РФ Александром Волошиным группу украинских журналистов. В разговоре чиновник упомянул, что Москва может ударить по Тузле бомбой, и из-за этого вспыхнул скандал, о котором узнал Путин, вынеся выговор своим чиновникам.

"Не воевать же нам с Украиной! Это было бы полным безумием. И вообще это контрпродуктивно. У нас братские народы, у нас особые отношения, и мы всегда найдем решение любой, самой острой проблемы", – говорил тогда Путин.

Как решили конфликт

Конфликт из-за Тузлы завершился сразу после проведения в России парламентских выборов. Тогда Путин и Кучма провели встречу, где делали вид, что конфликта из-за Тузлы будто вообще не было, подписав договор о совместном использовании Азовского моря, а вопрос о демаркации морской границы оставили на будущее.

Тузла перешла под контроль РФ в 2014 году, в момент аннексии Крыма. Медийщики пишут, что до оккупации полуострова глава Кремля много раз публично признавал суверенитет Украины и нежелание возвращать Крым.

Во время подготовки к своим первым президентским выборам Путин назвал "абсолютной глупостью" идею возвращать Крым, а главной проблемой в отношениях с Украиной считал "тяжелое имперское наследие России".

Напомним, ранее в американском Институте изучении войны заявили, что несмотря на украинские удары по территории России, Владимир Путин до сих пор настаивает на проведении парада по случаю 9 мая. Это свидетельствует о его отказе осознать то, что Украина вернула войну в страну-агрессора.

