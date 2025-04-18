'Не хуже других': российский депутат признался, что четыре года работал по видеосвязи из Украины

Российский депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик признался, что четыре года продолжал работать на своей должности, находясь на территории Украины. Он якобы до сих пор проживает в Днепре.

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РосСМИ узнали об этом только после разбирательства прокуратуры и заседания комиссии по этике, организованного на Забайкалье. Сообщается, что депутатам рекомендовали досрочно прекратить полномочия Носика (срок должен был истечь в декабре 2025 года), но большинство его коллег проголосовали против, поэтому мужчина пока числится в Совете.

Известно, что Носик поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина и войну, которую РФ развязала против Украины. Он избрался депутатом в декабре 2020 года по партийному списку ЛДПР.

Депутат, по данным УФСБ, пересек российскую границу 26 мая 2021 года. Сам он говорит, что приехал в Украину на своей машине в 2022-м, чтобы пройти лечение в онкодиспансере. Мол, для него это было доступнее, чем летать на лечение из Новой Чары в Читу.

В Украине у российского депутата живут его внук и пожилые родители.

Носик утверждает, что после начала полномасштабной войны хотел вернуться в РФ, но якобы из-за отсутствия украинских документов не мог этого сделать. Более того, россиянин пожаловался, что несколько раз обращался в МИД РФ, вышел на посольство своей страны в Турции – но там ему не помогли, а только посоветовали заключить фиктивный брак.

Поэтому Носик продолжил исполнять свои обязанности в Совете муниципального округа и принимал граждан по видеосвязи через VPN. Мужчина утверждает, что работал "не хуже других депутатов".

Также российский депутат утверждал, что в марте 2022 года его "сдали" родственники, после чего к нему якобы приезжали украинские силовики. От них, по словам гражданина РФ, он просто откупился, но пришлось сменить место жительства.

"Я не хочу складывать свои полномочия, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь и может помочь мне в случае задержания (в том числе, возможно, попасть под обмен). Я считаю, что я работаю не хуже других депутатов", – сказал Носик на заседании комиссии.

Председатель совета Каларского округа Забайкальского края Российской Федерации Аркадий Громов в комментарии пропагандистам подтвердил, что Носик находится в Украине. Он назвал депутата "человеком заслуженным, инвалидом, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, бывшим офицером", которому "не повезло, что он родился в Украине и решил туда съездить".

Как писал OBOZ.UA, ранее в России к 16 годам лишения свободы приговорили украинца Вадима Чалого. Его обвинили в том, что он якобы отправил взрывчатку трем полковникам минобороны государства-агрессора. По версии "следствия", мужчина якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины.

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