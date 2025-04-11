В России украинца приговорили к 16 годам тюрьмы за 'посылки со взрывчаткой' полковникам Минобороны

В стране-агрессоре России приговорили к 16 годам лишения свободы украинца Вадима Чалого, которого обвинили в том, что он якобы отправил взрывчатку трем полковникам минобороны РФ. По версии "следствия" он якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины.

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Об этом пишут российские СМИ. Такое "решение" принял Второй Западный окружной военный суд в Москве в четверг, 10 апреля.

Утверждается, что Чалый якобы находился на связи с агентами СБУ, которые пообещали ему вознаграждение за передачу посылок с 900 граммами взрывчатки троим полковникам, командующим воинскими подразделениями оккупантов. Все три посылки так и не взорвались.

РосСМИ пишут, что мужчина связался с СБУ якобы, когда искал работу на платформе "Авито". После выполнения тестовых заданий ему обещали по тысяче рублей за отправку первых посылок, а за последнюю – четыре тысячи рублей.

Один из пострадавших рассказал, что получил посылку как подарок от коллег, но, услышав звуки телефона внутри, вынес ее на балкон до приезда саперов.

Чалый якобы признал свою вину и выразил "раскаяние", но потерпевшие не считали его извинения искренними.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Ростове-на-Дону так называемый военный суд противника вынес "приговоры" 23 украинцам, которые в разные годы служили в полку "Азов". 11 из них засудили заочно, так как они уже вернулись в Украину в рамках обмена пленными.

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