Большие потери российских оккупационных войск в войне с Украиной привели к новому витку "беспредела", как это называют сами оккупанты, в армии страны-агрессора. Избегая масштабной мобилизации Кремль дал отмашку на "жесткие меры", и теперь даже инвалидов массово отправляют в мясные штурмы.

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Удар бумеранга

38-летний Николай Нефедов из Иркутской области работал автоэлектриком, но решил поехать на фронт чинить технику оккупантов. Он рассчитывал, что будет в тылу, так как воевать не может по состоянию здоровья – с 16 лет у него инвалидность из-за эпилепсии, киста головного мозга, болезни позвоночника и суставов. Но несмотря на это, а также то, что он с трудом ходит, Нефедова в воинской части в Юрге силой заставили подписать контракт и отправили в штурмовики.

"Я не хотел подписывать контракт, который мне сували. Командиру с позывным "Баха" объяснял, что не могу быть штурмовиком, у меня ноги больные. Он мне лупанул в грудак, в солнечное сплетение. Я потерял сознание, меня эпилепсия долбанула. Очнулся – он говорит: "Подписывай и все", – рассказывал идейный сторонник "СВО".

Больше месяца Нефедов находится на передовой. Несколько раз он пытался расторгнуть контракт, подавал рапорты, но это оказалось бесполезным. Жена оккупанта, которая беременна и растит маленького ребенка, обращалась к губернатору, но получила только сухую отписку. Сам же Нефедов боится, что не вернется из мясных штурмов и говорит, что у него еще и неходячий отец, за которым нужен уход. Но почему-то о родных он не думал, когда добровольно вызвался служить в армии оккупантов. Как говорится – удар бумеранга налицо.

Еще один "доброволец" - 23-летний Павел Абросимов из Волгограда - завербовался прямо в колонии, где отбывал срок. Попал в подразделение, "специализирующееся" на зеках – "Шторм V". На территории Украины получил тяжелое ранение, после которого у него практически не работает рука.

В итоге вместо лечения и военно-врачебной комиссии оккупанта забрали из госпиталя и отправили на штурм, перед которым он успел записать обращение.

В нем он плакался, что вместо обещанных 200 тысяч рублей в месяц с ноября платят только 35 тысяч. Также он рассказал о том, что творят командиры. Например, один из них (позывной "Метеор") "бьет по ребятам с дронов, чтобы шли вперед". Заградотряд по-новому.

Ну, что же, количество "ребят" после таких штурмов на этом свете резко уменьшилось. И среди них, возможно, уже и сам Абросимов – сейчас он уже числится без вести пропавшим.

Нет человека – нет проблемы

В последнее время в российском сегменте Telegram появляется все больше сообщений и об исчезновении военнослужащих, у которых случился конфликт с командирами.

Один из последних случаев произошел с военнослужащим российских оккупационных войск Никитой Клементьевым из Амурской области.

Во время последнего разговора с другом детства он сообщил, что его вместе с сослуживцем отправляют "на острова". По словам друга, Клементьев постоянно жаловался на жестокое обращение, вымогательство и поборы со стороны командиров. У мобилизованных отбирали банковские карты и тратили деньги на личные нужды.

Отдельная тема – "тренировки". По словам оккупанта, военнослужащих в полном обмундировании сажали в лодки и отправляли маневрировать по Днепру. Некоторые утонули, но их даже не пытались спасти.

На одном из видео россиянин рассказал: "Сначала думал, что все будет хорошо, но потом увидел отношение к нам со стороны офицеров, главнокомандующего. Как к мясу".

10 марта Клементьева избили за возмущение очередным изъятием денег, а затем отправили "на острова". Спустя сутки он перестал выходить на связь.

И его, и других мобилизованных командиры РОВ во время избиений обещали "научить родину любить". Как видим, это оказалось билетом в один конец.

Собеседник OBOZ.UA в украинской разведке рассказал, что такое положение дел в армии страны-агрессора давно уже не редкость, но сейчас действительно все больше инвалидов и раненных оккупантов командиры бросают на штурм. "Никто не думает, как сохранить жизнь подчиненного, для них человек – действительно мясо", – говорит офицер.