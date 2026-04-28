'Люди справляются': Путину доложили, что в Туапсе 'серьезных угроз нет'. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал беспилотные удары по НПЗ в Туапсе (Краснодарский край РФ) обстрелами якобы "гражданской" инфраструктуры. Ему доложили, что в результате этих атак "серьезных угроз нет", хотя вред для экологии возможен.

На совещании 28 апреля российский главарь выдал очередную порцию пропаганды. Кстати, он впервые прокомментировал удары Украины по нефтяной инфраструктуре Туапсе.

"Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут повлечь и экологические последствия, серьезные.

Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте... Серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", – заявил Путин.

Что известно о ситуации в Туапсе

В ночь на 28 апреля Силы обороны Украины в третий раз за месяц атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня.

На объекте снова разгорелся масштабный пожар. В региональном оперштабе сообщали, что они усилили группировку для ликвидации разлива нефтепродуктов. По состоянию на вторник на месте работали 360 человек и более 60 единиц техники.

С улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков власти Туапсе объявили эвакуацию. Российские медиа сообщали, что горящие нефтепродукты из пораженных резервуаров разлились, эти потоки на видео зафиксировали местные жители.

Кроме этого, более чем на 30 улицах в Туапсе отключили воду.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в ночь на 28 апреля был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский", который привлечен к обеспечению потребностей оккупационных войск РФ.

– Первый удар по НПЗ "Туапсинский" произошел в ночь на 16 апреля. Только на четвертые сутки (19-го числа) масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью, 20 апреля, в Туапсе снова раздались взрывы.

