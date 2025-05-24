Сергей Лавров пообещал, что Кремль не допустит, чтобы "то, что останется от Украины" после прекращения огня "жило по тем законам, которые они принимали" и чтобы в Украине и дальше "запрещали людям разговаривать на русском языке".

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Ця заява вчергове нагадує, якою є справжня мета цієї війни для Путіна. Хай навіть у нього не вистачає сил окупувати всю Україну, він буде докладати зусиль для того, щоб перетворити й неокуповану територію на "русскую улицу" із російською мовою, культурою, історією і церквою і із маргіналізацією та знищенням всього українського.

На окупованих Путіним українських землях добігне кінця не функціонування Української державності, а існування українського народу.