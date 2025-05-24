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Блог | Лавров в очередной раз напомнил истинную цель войны против Украины для Путина
Сергей Лавров пообещал, что Кремль не допустит, чтобы "то, что останется от Украины" после прекращения огня "жило по тем законам, которые они принимали" и чтобы в Украине и дальше "запрещали людям разговаривать на русском языке".
Далее текст на языке оригинала.
Ця заява вчергове нагадує, якою є справжня мета цієї війни для Путіна. Хай навіть у нього не вистачає сил окупувати всю Україну, він буде докладати зусиль для того, щоб перетворити й неокуповану територію на "русскую улицу" із російською мовою, культурою, історією і церквою і із маргіналізацією та знищенням всього українського.
На окупованих Путіним українських землях добігне кінця не функціонування Української державності, а існування українського народу.
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