Руководство страны-террориста России похвасталось развитием промышленности за счет военно-промышленного комплекса. По словам первого заместителя премьер-министра РФ Дениса Мантурова, в 2025 году инвестиции в ВПК выросли на 23 процента.

При этом российский народ все сильнее ощущает последствия приоритетного внимания Кремля к российской оборонно-промышленной базе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва делает ставку на продолжение войны

Представитель российского правительства на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным заявил, что основным двигателем роста в промышленности является Фонд промышленного развития России, предоставляющий льготные кредиты российским производителям.

При этом чиновник отметил, что в оборонно-промышленной базе занято 3,8 миллиона человек и за последние три года было создано еще 800 тыс. рабочих мест. Российское правительство испытывает трудности с поиском финансирования для своего ВПК в условиях жестких западных санкций и ограничений. Поэтому Кремль ввел ряд мер по увеличению капитала, доступного для российской оборонной промышленности, в том числе через Фонд промышленного развития, внебюджетные субсидии и политику давления на банки с целью предоставления льготных кредитов предприятиям оборонной промышленности.

Путину плевать даже на свой народ

Аналитики отметили, что приоритет Путина в отношении российского ВПК обходится дорого российскому народу, поскольку банки перекладывают кредитное давление на потребителей. Нехватка рабочей силы в России и конкуренция между оборонным и гражданским секторами привели к росту средней заработной платы в различных отраслях промышленности, что подпитывает инфляцию и вызывает резкий рост цен.

Несколько крупных российских гражданских производителей ввели четырехдневную рабочую неделю и объявили о сокращениях во второй половине 2025 года из-за падения спроса. Российские граждане испытывают трудности с приобретением жилья, при этом, по оценкам, в январе 2026 года ставки налога на коммерческое жилье в России составят 20 процентов или выше.

ISW продолжает оценивать, что усиление экономического давления Запада на Россию, наряду с помощью Украине в поддержании и даже усилении давления на поле боя, остается критически важным для изменения расчетов Путина и принуждения его к более серьезным компромиссам между продолжением достижения его максималистских военных целей и жертвованием качеством жизни российского народа.

Напомним, Украина ввела санкции против 165 лиц и компаний, которые обеспечивают российский ВПК средствами связи, РЭБ и микроэлектроникой, чтобы ослабить способности РФ в производстве вооружения. Отмечается, что государство работает с партнерами над синхронизацией этих ограничений, часть которых войдет в 20-й пакет санкций ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия исчерпала запасы углеводородов с низкой себестоимостью добычи. Поэтому доля доходов от продажи нефти и газа в казне страны-агрессора будет неуклонно сокращаться в средне- и долгосрочной перспективе.

