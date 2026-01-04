Украина ударила по тылу армии РФ: введены масштабные санкции против поставщиков для ВПК Кремля

Украина ввела санкции против 165 лиц и компаний, которые обеспечивают российский ВПК средствами связи, РЭБ и микроэлектроникой, чтобы ослабить способности РФ в производстве вооружения. Отмечается, что государство работает с партнерами над синхронизацией этих ограничений, часть из которых войдет в 20-й пакет санкций ЕС.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №8/226. Соответствующие санкции приняты 4 января 2026 года, которые вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Речь идет о 95 физических и 70 юридических лицах, большинство из которых являются гражданами или резидентами РФ. Они непосредственно связаны с выполнением государственного оборонного заказа России и деятельностью ее военно-промышленного комплекса.

Под ограничения попали предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию в критически важных для войны сферах. В частности, речь идет о средствах связи, компонентах радиоэлектронной борьбы и микроэлектронике, без которых невозможно изготовление современных систем вооружения.

Отдельный блок санкций направлен против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отраслей, а также компаний топливно-энергетического комплекса РФ. Именно эти сектора обеспечивают российский ВПК сырьем, энергоносителями и материалами для производства военной техники.

В СНБО отмечают, что введенные санкции носят не декларативный, а прикладной характер. Их задача – усложнить техническое обслуживание российского оборонного заказа и уменьшить способность РФ производить и модернизировать вооружение, которое используется в войне против Украины.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. К реализации санкций также привлечены Кабинет Министров, Служба безопасности Украины, Национальный банк и другие государственные органы, которые должны обеспечивать мониторинг их эффективности.

Отдельную роль играет Министерство иностранных дел. Украина уже начала работу с информированием Европейского Союза, США и других партнеров о введенных ограничениях и настаивает на введении аналогичных санкций в их юрисдикциях. Некоторые из позиций нового санкционного списка уже учитываются при подготовке 20-го пакета санкций Европейского Союза, работа над которым продолжается.

