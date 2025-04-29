Кремль назначил новых кураторов РПЦ для работы по Украине: в ГУР узнали их имена. Фото

Кремль определил новых представителей "Русской православной церкви" (РПЦ), ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине, которые должны передавать указания спецслужб РФ пророссийским религиозным организациям. Среди них – приближенный к патриарху Кириллу митрополит Антоний и наместник Московской митрополии митрополит Павел.

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Об этом во вторник, 29 апреля, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что власти РФ продолжают попытки расшатать единство украинского общества.

"Для реализации политических интересов РФ в Украине Кремль определил новых представителей РПЦ, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине", – заявили в ГУР.

Кто в РПЦ станет новыми кураторами по Украине

В список новых представителей РПЦ, ответственных за продвижение российской пропаганды в Украине, в частности, вошли:

– митрополит Антоний (Антон Севрюк) – глава отдела внешних церковных связей РПЦ, приближенный к Кириллу, который имеет широкие связи в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы Кремля под видом церковной дипломатии;

– митрополит Дионисий (Петр Порубай) – митрополит Омский и Таврический, активный пропагандист идеологии Кремля и "русского мира";

– митрополит Павел (Георгий Пономарев) – патриарший наместник Московской митрополии, ответственный за работу РПЦ в странах ближнего зарубежья.

– митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) – глава санкт-петербургской митрополии, тесно связанный с силовыми структурами страны агрессора, активный участник продвижения пропаганды РФ под прикрытием деятельности священнослужителя.

Эти церковные деятели должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями и другими пророссийскими элементами в Украине, передавать им указания от спецслужб РФ и контролировать осуществление провокаций в интересах Москвы.

"Под прикрытием "религиозного сотрудничества" РПЦ продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине", – рассказали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что хотя в Украине деятельность РПЦ и подконтрольных ей организаций запрещена, сами церкви не закрылись. По словам главы государства, власти не преследуют священнослужителей из-за их веры или религиозной деятельности. В то же время Зеленский напомнил, что именно спецслужбы России контролируют московскую церковь.

22 апреля в СБУ заявили, что сообщили о подозрении еще 14 митрополитам РПЦ. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

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