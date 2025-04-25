'Их здесь не должно быть': Зеленский напомнил, что московскую церковь контролируют российские спецслужбы

Хотя в Украине деятельность русской православной церкви (и организаций, аффилированных с ней) запрещена на законодательном уровне, сами церкви не закрывались. Украинские власти вообще не преследуют священнослужителей из-за их веры или религиозной деятельности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Такое заявление он сделал в интервью американскому политическому обозревателю Бену Шапиро. Глава украинского государства подчеркнул, что никакого давления нет.

"Проблема в том, что российские спецслужбы контролировали церкви в Украине. Но Москва не может контролировать нашу церковь. Здесь их не должно быть", – отметил Владимир Зеленский.

Именно поэтому и были приняты законодательные нормы, согласно которым "между Москвой и церковью не может быть никакой связи".

Президент Украины добавил, что даже для россиян не секрет – "российские спецслужбы контролируют их церкви", – однако это выбор россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа в прошлом году Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине российской православной церкви.

Во втором чтении за законопроект "О защите конституционного устройства в сфере деятельности религиозных организаций" члены ВР проголосовали 20 августа 2024 года. Голоса "за" отдали 265 парламентариям.

Напомним: недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным должностным лицам российской православной церкви. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского так называемого "священного синода".

Тем временем в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию.

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