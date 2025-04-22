В Украине сообщили о подозрении 14 митрополитам РПЦ: кто попал в список
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.
Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора. Расследование установило, что в 2022-2024 годах эти клирики активно поддерживали агрессивную политику России против Украины, расширяя влияние РПЦ на оккупированных землях.
Они способствовали присоединению к составу русской церкви украинских епархий в Джанкое, Бердянске, Ровеньках и Херсоне. После этого на эти территории назначали подконтрольных Москве епископов, которые пропагандировали кремлевские нарративы среди местного населения, оправдывали войну против Украины и поддерживали преступления оккупантов.
Среди получивших подозрение:
- Александр Снигирь (Артемий) – митрополит Хабаровский и Приамурский;
- Михаил Кондратьев (Мефодий) – епископ Каменский и Камышиловский;
- Виталий Ермаков (Амвросий) – митрополит Тверской и Кашинский;
- Леонид Горбачев – патриарший экзарх Африки;
- Андрей Малаханов – архиепископ Петропавловский и Камчатский;
- Петр Мансуров (Петр) – епископ Калачинский и Муромцевский;
- Николай Церпицкий (Лев) – митрополит Новгородский и Старороссийский;
- Юрий Епифанов (Арсений) – митрополит Липецкий и Задонский;
- Михаил Наконечный (Кирилл) – митрополит Казанский и Татарстанский;
- Алексей Кривенко (Николай) – епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский;
- Валерий Голубев (Илья) – архиепископ Анадырский и Чукотский;
- Ян Кайгородцев (Илларион) – епископ Кинешемский и Палехский;
- Илья Перов (Тарасей) – епископ Североморский и Умбский;
- Александр Таранов (Аркадий) – архиепископ Ровеньковский и Свердловский.
Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК Украины – пособничество в изменении границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к тяжелым последствиям.
СБУ отмечает, что эти действия были совершены по прямому руководству патриарха Кирилла (Гундяева), которому ранее также сообщили о подозрении. В настоящее время продолжаются меры по привлечению всех причастных к ответственности. Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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