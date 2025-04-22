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В Украине сообщили о подозрении 14 митрополитам РПЦ: кто попал в список

Ольга Ганюкова
Расследование
2 минуты
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В Украине сообщили о подозрении 14 митрополитам РПЦ: кто попал в список

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

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Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора. Расследование установило, что в 2022-2024 годах эти клирики активно поддерживали агрессивную политику России против Украины, расширяя влияние РПЦ на оккупированных землях.

Они способствовали присоединению к составу русской церкви украинских епархий в Джанкое, Бердянске, Ровеньках и Херсоне. После этого на эти территории назначали подконтрольных Москве епископов, которые пропагандировали кремлевские нарративы среди местного населения, оправдывали войну против Украины и поддерживали преступления оккупантов.

Среди получивших подозрение:

  • Александр Снигирь (Артемий) – митрополит Хабаровский и Приамурский;
  • Михаил Кондратьев (Мефодий) – епископ Каменский и Камышиловский;
  • Виталий Ермаков (Амвросий) – митрополит Тверской и Кашинский;
  • Леонид Горбачев – патриарший экзарх Африки;
  • Андрей Малаханов – архиепископ Петропавловский и Камчатский;
  • Петр Мансуров (Петр) – епископ Калачинский и Муромцевский;
  • Николай Церпицкий (Лев) – митрополит Новгородский и Старороссийский;
  • Юрий Епифанов (Арсений) – митрополит Липецкий и Задонский;
  • Михаил Наконечный (Кирилл) – митрополит Казанский и Татарстанский;
  • Алексей Кривенко (Николай) – епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский;
  • Валерий Голубев (Илья) – архиепископ Анадырский и Чукотский;
  • Ян Кайгородцев (Илларион) – епископ Кинешемский и Палехский;
  • Илья Перов (Тарасей) – епископ Североморский и Умбский;
  • Александр Таранов (Аркадий) – архиепископ Ровеньковский и Свердловский.

Все фигуранты сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 УК Украины – пособничество в изменении границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к тяжелым последствиям.

СБУ отмечает, что эти действия были совершены по прямому руководству патриарха Кирилла (Гундяева), которому ранее также сообщили о подозрении. В настоящее время продолжаются меры по привлечению всех причастных к ответственности. Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

В Украине сообщили о подозрении 14 митрополитам РПЦ: кто попал в список

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