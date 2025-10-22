УкраїнськаУКР
русскийРУС
Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юрист

Блог | Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну

Адольф Гитлер и Путин. Коллаж

У нас есть выдержка. Мы умеем распознавать предателей. Мы еще живы (с) Елена Степова

Видео дня

Что ж, – грустно вздыхаю, читая международные новости, – а мы предупреждали. На этот раз этот вздох касается нависшей над Европой угрозы войны, о которой группа ИС писала уже давно. Потому что не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать аппетиты путина, который войну с Украиной планировал только как стартовую площадку для завоевания мира, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Далее текст на языке оригинала.

Аналізуючи події російсько-української війни періоду 2014 – 2022 років та повномасштабного вторгнення, я весь час писала про те, що багато чого в першому періоді військової агресії росії вказувало на сценарій "розігріву", перевірку реакції світу, партнерів, міжнародних інституцій. Так мовити, проба пера. Такі собі навчання у реальному світі та використання "подразника", щоб побачити необхідні реакції та процеси.

Але тоді пітьму, що насувається на країни Балтії, Польщу, Німеччину та інші країни, побачили у 2014–му році лише ми, українці, всім іншим у світі було байдуже, не цікаво, бо це їх не стосувалося.

На жаль, ті події назвали не війна, а АТО – антитерористична операція, яка вказувала на регіональність подій, такий собі внутрішній конфлікт внутрішніх терористів з силовими та державними структурами України, який ні в якому разі не розглядався світом, як загальна загроза.

Злі язики кажуть, що тоді це було зроблено на вимогу лідерів ЄС та США, що дало змогу багатьом країнам видихнути – це нас не стосується то ж загрози немає, бо ж АТО це внутрішні справи України.

На жаль, світ не побачив загрози, світ одягнув рожеві окуляри, світ так хотів жити своє затишне безтурботне життя.

Події, які розгорнулися на теренах нашої країни з лютого 2022 року, мали б розбуркати з солодкого сну усі країни, бо коричневий фашизм осучаснився до російського триколора та знову руйнує життя.

Й знову були надії, що це не буде стосуватися нікого, окрім України. Але надії впали на землю, як опале листя. Чим глибше заходили російські війська в Україну, чим більше гинуло українців, тим яскравіше сяяла над кремлем зірка путінських амбіцій – відновлення срср, окупація усіх країн, які входили в склад срср, а потім великий парад перемоги в Берлині, бо під путінський сапог мали впасти Польща, Франція, Чехія та інші.

Зараз в більшості країн вже немає сумнівів в тому, що путін піде далі. Кожен з тих, кого згадує кремль в своїх псевдо-історичних опусах чи в пропагандистських інформаційних матеріалах, розуміють, що вони наступні. Ще тішать надії Німеччина, Франція, Швейцарія, що вони далеко, а ось країни Балтії, Фінляндія та Польща вже не мають сумнівів в тому, що російський чобот може винести двері в їхні хати.

Група ІС провела детальний аналіз подій, які можна умовно назвати – застосування росією нових подразників для перевірки готовності та реакції на агресію.

До цих подій відносимо атаку російських "Гербер" на Польщу та "зелені чоловічки" на кордоні з Естонією.

Кілька днів тому на кордоні Естонії з росією в районі так званого Саатсеського чобота були помічені якісь озброєні люди без розпізнавальних знаків. Через це Департамент поліції і прикордонної охорони закрив проїзд через цей район. Поява збройного загону явно вказує на перехід росії від повітряних гібридних провокацій до сухопутних – і це дуже тривожний дзвінок, – аналітики групи ІС.

Якщо ці події промацування простору, то ті події, які відбуваються у москві, це вже виготовлення "дорожньої карти".

В москві на Гоголівському бульварі почала працювати виставка "історія русофобії".

Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну
Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну
Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну

Стенди презентують росіянам усіх ворогів російського атечества у вигляді стандів про "коротку історію шведської русофобії", "епізоди фінської русофобії", страшну русофобію країн Балтії та – увага – аж "десять століть польської русофобії".

Організатором виставки виступає російське військово-історична спілка.

Ну, історичного в цій історії десь з 10 "квасолин" на діжку помиїв.

Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну
Кремль больше не скрывает своих намерений начать Третью мировую войну

Але я не про це. Те, що росія давно переписала та перебрехала усі історичні події, можна писати кількатомну доповідь. Я про те, що перелік "русофобів" – це та сама дорожня карта росії, якою вона буде маршувати аж до Берліну.

На росії зростають економічні проблеми, викликані діями "великого стратега".

Як ви пам’ятаєте, росіяни раділи корисним санкціям, а дії кремля приводили до того, щоб санкцій ставало більше, щось в цю чашу докинула природа засухою, щось додали українські БПЛА, але проблем на росії стає все більше.

А це означає, що скоро у наріда почнуть з’являтися питання, що поїсти, як зігрітися, де взяти гроші. Кремль не зможе надати необхідні народу "три кита" – їжа, веселощі, затишок, а це означає, що кремль піде на розширення фронту, щоб дати росіянам можливість вбивати та грабувати.

Щоб утримати населення від питань, кремлю прийдеться відкрити новий фронт. Хто це буде? Хтось з "братських" країн чи путін все ж таки знагліє до нападу на країни НАТО? Відносини росія вміє загострювати швидко й на рівному місці, вигадуючи якісь "історичні" факти чи ворогів.

Що ж, світ довго сидів за одним столом з вбивцею, вів бізнес, поправляв свої рожеві окуляри, вмовляючи самих себе, що це лише АТО в Україні.

В москві на Гоголівському бульварі на виставці "історія русофобії" росіянам показують "червону тряпку", щоб підігріти їх шовінізм та бажання вбивати.

Бідна маленька росія в оточенні ворогів. Так було за часи срср, одні вороги навколо. А ще ж й внутрішні, зрадники, інагенти…

Усіх вбити, розстріляти, закатувати, пограбувати, в тюрми. Це улюблені теми росіян, які завжди підтримують їх у важкі часи. Росіяни готові жити без світла, газу, ліків, їжі, але вони не можуть жити без війни.

Стенди з виставки "історія русофобії" презентують росіянам дорожню карту їх нової війни. Україна вже не є пріоритетом номер один. А знаєте чому? Ми готові воювати, захищати себе, ми показали, що "Киев за три дня" не буде, що навіть російські агенти-зрадники, в будь-яких верствах суспільства, не в змозі зупинити наш гнів.

Ми захищаємося від росії вже понад 10 років. Ми єдина європейська країна, яка не є членом НАТО, але має військовий досвід, який перевищує усі навіть найсучасніші військові навчання. Ми маємо витримку. Ми вміємо розпізнавати зрадників. Ми ще живі.

Світ має зняти рожеві окуляри й побачити реальність: росія більше не приховує свої амбіції щодо початку Третьої світової й нападу на "столітніх русофобних" ворогів росії. Чи готовий світ боронити свою незалежність та своє життя?

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...