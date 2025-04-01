Несовершеннолетний сын Кадырова стал куратором управления МВД в Чечне. Видео

Третий сын председателя Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров стал куратором управления МВД в республике. Он уже назначил руководителя оперативно-розыскной части управления собственной безопасности.

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Назначение Адама Кадырова куратором МВД в Чечне было объявлено на совещании ведомства 31 марта. Об этом сообщило "Радио Свобода"

По словам главы МВД Аслана Ирасханова, решение принято по поручению Рамзана Кадырова.

Таким образом, на сегодняшний день еще несовершеннолетний сын председателя Чечни уже занимает пять руководящих должностей в силовых ведомствах и военных подразделениях.

В ноябре 2023 года Адам Кадыров возглавил "отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики". На момент назначения ему было 15 лет и его даже внесли в "Книгу рекордов России" как самый молодой начальник ведомства.

В том же 2023 году он сын Кадырова был назначен "куратором" сформированного в Чечне батальона Минобороны РФ, названного в честь Байсангура Беноевского.

После того, как Адам Кадыров показательно избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, в этот список его должностей добавилась еще одна – куратор батальона имени Шейха Мансура.

А в апреле 2024 года Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. В тот момент ему было 16 лет.

Во всех указанных случаях его должность звучала как "куратор". И, как отмечает издание, до сих пор неясно, за какую работу он отвечает.

После своего представления в роли куратора управления МВД Адам Кадыров, который, несмотря на свой юный возраст, неоднократно был отмечен госнаградами, сам раздал медали восьми сотрудникам, которые по его словам "отличились". Сын главы Чечни наградил их высшим званием – "Герой Чеченской республики".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году 15-летний сын Кадырова только за один месяц получил 9 наград. В "коллекцию" его орденов и медалей добавилось высшее звание республики - "Герой Чечни".

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