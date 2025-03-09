Украинский БПЛА впервые атаковал Чувашию в РФ: под удар попала нефтебаза. Фото

Утром 9 марта беспилотник атаковал нефтебазу в Чебоксарах, столице Чувашии. Это стало первым случаем, когда украинский БПЛА достиг региона РФ.

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Атака была совершена на государственное российское предприятие "Комбинат Буревестник" Росрезерва, который сейчас находится на реконструкции. По сообщению местных властей, нефтебаза находится в 970 км от границы с Украиной.

Спасательные службы отправились на место удара и нашли там дрон, а местные Telegram-каналы публикуют фото поврежденного в результате атаки объекта, в том числе одного из топливных резервуаров.

По словам главы региона Олега Николаева, никто не пострадал в результате удара по российской нефтебазе.

Этой ночью в России дроны также атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Взрывы слышали в Коренево Курщине, в районе спиртзавода в Воронежской области, возле НПЗ в Кстово Нижегородской области и в Рязани.

Минобороны России сообщило, что за ночь якобы сбили 88 беспилотников, из которых 52 – над Белгородской областью, 13 – над Липецкой, 9 – над Ростовской, 8 – над Воронежской, 3 – над Астраханской, и по одному – над Рязанской, Курской.

В заявлении российского оборонного ведомства нет информации о возможном уничтожении ударного дрона в Чувашии.

Также в ночь на 9 марта Росавиация временно ограничила работу аэропортов в Казани, Астрахани, Волгограде и Нижнем Новгороде, но к утру ограничения сняли.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта дроны атаковали Брянскую область России. Их целью было предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской оккупационной армии.

Уже вечером на следующий день, 8 марта, беспилотники атаковали Ростовскую область РФ. Громко было под Таганрогом, а именно в районе села Ряжене.

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