'Это большой вопрос': Курносова указала на нюанс с мобилизацией резервистов в России

В России сейчас продолжается осенний призыв, но, кроме того, агрессор планирует объявить мобилизацию резервистов. Вероятно, привлечение дополнительных сил связано с проблемами укомплектованности личным составом армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российский оппозиционер Ольга Курносова. Она подчеркнула, что учитывая ситуацию, эффективность мобилизации в РФ остается недостаточной.

"Значит, она (мобилизация. – Ред.) дает недостаточные результаты. То, что будет происходить с резервистами, не будет мобилизацией. Будет законодательная возможность отправлять резервистов на специальные учения за пределами Российской Федерации. Собственно, именно это и позволит использовать резервистов во время войны", – объяснила эксперт.

Путин боится новой мобилизации

По ее словам, это лишь подтверждает, что с одной стороны, российский диктатор Владимир Путин испытывает недостаток живой силы, а с другой – опасается новой волны мобилизации, поскольку она может спровоцировать беспорядки внутри страны.

Относительно дилеммы, готовы ли резервисты участвовать в реальных боевых действиях, Курносова ответила, что они это будут понимать и осознавать последствия.

"Это большой вопрос. Они читают новостную ленту и могут отличить обычные сборы резервистов от специальных сборов. Но я думаю, что все-таки резервисты – это не подростки и даже не юноши, поэтому они в целом должны что-то осознавать, хотя, как мы знаем из истории первой волны мобилизации, чаще всего под нее попадают люди, которые имеют материальные проблемы или с разного рода зависимостью. Если их еще не всех поубивали, то остальные подгребут сейчас", – сказала российская оппозиционерка.

Вместе с тем она убеждена, что на сегодня России реально собрать большое количество резервистов, но проблема заключается в том, хватит ли на всех снаряжения, техники и вооружения.

В России беда с оборонной промышленностью

Сейчас с предприятиями и заводами по изготовлению техники у агрессора наблюдаются трудности, этому поспособствовали распад Советского Союза и санкции, поэтому ведение войны для диктатора является достаточно затратным.

"Когда санкционный механизм включился по полной схеме, оказалось, что делать что-то действительно новое сложно, а часть советских заводов осталась, в частности на территории Украины, а часть просто развалилась во время перестройки. Многие из них были приватизированы и перепрофилированы. Поэтому восстанавливать военное производство сейчас не так просто", – подчеркнула Курносова.

Тем более, по ее словам, во время Второй мировой войны значительная часть ресурсов поступала через программу ленд-лиза, прежде всего от Соединенных Штатов, которые поставляли Советскому Союзу не только оружие, но и необходимые материалы и комплектующие. Без этой помощи СССР не имел бы достаточно вооружения, чтобы одержать победу над Гитлером.

Поэтому, по мнению эксперта, если даже тогда не удалось обойтись без внешней поддержки, то сейчас это сделать еще сложнее.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что объявление мобилизации резервистов для участия в войне против Украины имеет целью помочь Кремлю поддержать интенсивность боевых действий за счет использования имеющегося резервного личного состава. При этом по их мнению, на данный момент маловероятно, что Россия решится на масштабную мобилизацию.

Как писал OBOZ.UA, в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему, командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

