'Есть несколько лучших сценариев': российская оппозиционерка утверждает, что смерть Путина – не единственный вариант смены режима в РФ

Когда кремлевский диктатор Владимир Путин умрет, Россия, скорее всего, перейдет во временный "период нестабильности", пока конкуренты будут делить власть. Внешнее вмешательство могло бы достаточно быстро перезапустить РФ и "переучредить ее как нормальное государство".

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российский оппозиционер Ольга Курносова. Она не согласилась с предположением о том, что смерть Путина может стать началом еще большего хаоса и сдвигов в еще худшую сторону.

Активистка объяснила: при нынешней экономической ситуации любые силы, которые получат власть после Путина, "будут просто вынуждены, даже если бы они этого не хотели, договариваться с Западом о снятии санкций", и, соответственно, внешнеполитический курс страны изменится. Вероятно, это будет предусматривать и прекращение войны против Украины.

"После практически любой диктатуры наступает оттепель. Точно так же будет происходить и в России", – убеждена оппозиционерка.

"Другой вопрос, что, конечно, может развернуться достаточно серьезная борьба за власть, и с этим может быть связан период относительной нестабильности. Условно говоря, что-то вроде того, что происходило после смерти Сталина. Да, многие думали, что к власти придет Берия, который тоже предпринимал бы шаги по смягчению диктатуры и переходу к более вменяемой власти. Однако Берию, как мы помним, свои же и уничтожили. Поэтому такого рода борьба, конечно, будет вестись", – добавила она.

Курносова отметила, что пустить ситуацию на самотек – не самый целесообразный вариант.

"Но есть несколько лучших сценариев, чем просто смерть Путина и случайная борьба за власть в России, выигрыш той или иной группировки. Вы сейчас говорите о том, что будет происходить, если не будет какого-то внешнего вмешательства. А вот если внешнее вмешательство будет, если транзит будет строиться с участием западных политиков, какой-то части российской оппозиции, тогда такая тройная структура могла бы достаточно быстро перезапустить Россию и переучредить ее как нормальное государство", – объяснила активистка.

Она добавила, что это "самая позитивная возможность изменить ситуацию". Если же оставить все как есть, вряд ли Кремль возглавит кто-то хуже Путина.

"Но может быть период нестабильности. А у России все-таки есть ядерное оружие, и какие-то группы могут получить доступ к нему. Поэтому хотелось бы, чтобы период нестабильности был минимальный", – подытожила Курносова.

