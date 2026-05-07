Преемник будет еще хуже? В Newsweek указали на риски в случае внезапной смерти Путина

Внезапная смерть президента России Владимира Путина может не принести стабильности, а наоборот – вызвать хаос и борьбу за власть внутри страны. Эксперты предупреждают, что нынешняя политическая система РФ слишком зависит от одного человека, поэтому его исчезновение создаст серьезные риски.

В таком сценарии преемник может оказаться еще более жестким и агрессивным. Об этом говорится в материале издания Newsweek.

Как отмечается, в последнее время меры безопасности вокруг Владимира Путина значительно усилились. По данным европейской разведки, он все чаще находится в защищенных бункерах, опасаясь покушения или государственного переворота. Также ограничены его передвижения, коммуникации и круг доверенных лиц.

Аналитики отмечают, что нынешняя российская система власти фактически построена вокруг одного человека. В течение более 20 лет Путин выступает арбитром между различными элитными группами, контролируя их через систему лояльности, покровительства и страха. В такой модели почти все важные политические решения зависят от него.

В случае его внезапной смерти страна может столкнуться с вакуумом власти. Формально обязанности президента перейдут к премьер-министру Михаилу Мишустину, однако реальная борьба развернется между влиятельными силовыми и политическими группами.

Среди потенциальных претендентов на власть называют нескольких представителей российской элиты, в частности Алексея Дюмина, Сергея Кириенко и Дмитрия Патрушева. В то же время такие фигуры, как Николай Патрушев или Александр Бортников, могут играть ключевую роль в определении будущего лидера, даже если сами не будут претендовать на пост.

Отдельное внимание эксперты обращают на внутренние конфликты между силовыми структурами РФ. Речь идет о напряженности между ФСБ, военным руководством, Росгвардией и другими органами, что лишь усиливает риск нестабильности.

В качестве примера неустойчивости системы приводится мятеж группировки "Вагнер" в 2023 году под руководством Евгения Пригожина, когда боевики дошли до Ростова-на-Дону и двинулись в направлении Москвы. Этот эпизод продемонстрировал, насколько быстро лояльность в российской системе может смениться на открытую силу.

В материале подчеркивается, что даже если после Путина появится лидер, готовый к смягчению политики, это станет возможным только после острой борьбы за власть. На начальном этапе главной задачей любого преемника будет контроль над силовыми структурами, финансовыми ресурсами и армией.

Кроме политических рисков, Россия сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами. Высокая инфляция, истощение ресурсов и последствия войны против Украины создают дополнительное давление на систему. По оценкам западных аналитиков, потери России в войне могут достигать около миллиона убитых и раненых, что уже влияет на общество.

Отдельным вызовом станет возвращение большого количества оккупантов с фронта. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту уровня преступности, социальной напряженности и нестабильности.

В итоге аналитики делают вывод, что исчезновение Путина не гарантирует положительных изменений. Наоборот, это может привести к еще более агрессивной политике России и непредсказуемым последствиям для Европы и мира.

В то же время западные страны призывают готовиться к возможным сценариям развития событий, включая риски эскалации, борьбы за власть в Кремле и угрозы, связанные с ядерной державой.

