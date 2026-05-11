"Его амбиции не заканчиваются в Украине": Курносова провела параллели между Путиным и Сталиным

Российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что главарь кремля Путин стремится пересмотреть исторический порядок в Европе и повторить модель влияния, которая существовала после завершения Второй мировой войны.

Такое мнение она высказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, комментируя возможные сценарии транзита власти в России. Курносова также выступила за контролируемый переход власти в РФ. По ее словам, такой сценарий является сложным как с внешнеполитической, так и с технологической точки зрения, однако о нем нужно думать уже сейчас.

Оппозиционерка привела исторические примеры переговоров с представителями власти в Германии в конце правления Адольф Гитлер.

Курносова заявила, что мир после Второй мировой войны так и не решил окончательно проблему имперских амбиций Кремля. Она убеждена, что нынешняя российская власть пытается вернуться к старой системе разделения сфер влияния.

"Я абсолютно уверена, что амбиции Путина не заканчиваются в Украине. Он все время хочет переиграть историю, стать Сталиным 2.0 и снова вернуться к тому разделению Европы, которое существовало после Второй мировой войны", – сказала оппозиционерка.

По словам Курносовой, в современном мире экономические механизмы могут влиять на политические процессы не меньше, чем военное присутствие. Она считает, что международное сообщество должно искать инструменты для запуска контролируемых изменений в России без сценария прямой оккупации.

"Мир настолько глобализован, что экономические рычаги вполне в состоянии позволить осуществить такую историю и без внешней оккупации", – отметила она.

Оппозиционерка также вспомнила последние дни существования нацистского режима в Германии. По ее словам, тогда активно продолжались переговоры с различными представителями администрации Гитлера относительно будущего страны после завершения войны.

"Необходимо помнить о том, что получилось в итоге – разделение Европы на зону советской и западной оккупации", – подчеркнула Курносова.

По мнению оппозиционерки, нынешняя война должна завершиться не только в соответствии с нормами международного права. Она считает, что речь идет также о необходимости окончательно закрыть исторический конфликт, который десятилетиями оставался нерешенным в Восточной Европе.

Курносова заявила, что после завершения Второй мировой войны вопрос имперских амбиций России остался открытым. И теперь, по ее словам, появился шанс окончательно поставить в этой истории точку.

"Сейчас у нас есть возможность закрыть этот гештальт насовсем. Очень важно не просто завершить войну так, как это предусмотрено международным правом – нам важно закрыть этот исторический гештальт, чтобы никакие будущие российские правители не захотели снова вернуться к переделу Европы", – сказала она.

Оппозиционерка подчеркнула, что для этого нужно стратегическое видение со стороны международных политических игроков. Она отметила, что многие сегодня концентрируются только на краткосрочных решениях, хотя вопрос безопасности Европы требует долгосрочного подхода.

"Многие не готовы думать о стратегии и хотят думать только о тактике. Но это очень важная история", – отметила Курносова.

По словам оппозиционерки, страны Восточной Европы до сих пор не завершили для себя исторический процесс, связанный с советским прошлым и борьбой за собственную безопасность. Она считает, что именно поэтому нынешняя война имеет значение не только для Украины.

Курносова отметила, что Украина сегодня находится в центре этого противостояния. Именно от результата войны, по ее мнению, будет зависеть будущая стабильность в Европе и то, будут ли возникать в будущем новые попытки пересмотра границ и сфер влияния.

"Украина стоит на острие этой борьбы. Поэтому для всех нас крайне важно завершить эту главу, чтобы жить дальше", – подытожила она.

