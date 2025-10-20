Дым видно издалека: на территории Оренбургского газоперерабатывающего завода снова масштабный пожар. Фото и видео

На территории одного из крупнейших газоперерабатывающих заводов страны-агрессора России вспыхнул новый масштабный пожар. В сети появились видео с места происшествия.

Информацию об инциденте предоставляют очевидцы и ряд Telegram-каналов. Пожар пока продолжается, данные о причинах и последствиях пожара уточняются.

В видео присутствует ненормативная лексика

По имеющимся данным, пожар произошел на территории Оренбургского газоперерабатывающего завода, который является одним из ключевых предприятий газовой отрасли Российской Федерации. Мощность завода позволяет перерабатывать до 45 млрд кубометров газа в год.

Очевидцы сообщают об активном горении на территории завода. Дым от пожара виден на значительном расстоянии от предприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целью ударов стал, в частности, Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Это предприятие является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способно перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год.

После атаки беспилотников на предприятии произошла аварийная ситуация. Из-за этого временно остановили прием газа с одного из месторождений.

