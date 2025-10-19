Атакованный Украиной российский ГПЗ остановил прием газа из Казахстана: что известно

19 октября на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в Российской Федерации произошла аварийная ситуация из-за атаки беспилотников. Из-за этого временно остановили прием газа с одного из месторождений. В Казахстане уверяют, что поставки газа внутренним потребителям осуществляется в штатном режиме.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство энергетики республики Казахстан и российский "Газпром". По их информации, данные о повреждениях и восстановлении работы уточняются.

По данным "Газпрома", авария на заводе произошла в результате атаки БПЛА. В результате прекратили прием сырого газа с казахстанского месторождения Карачаганак. При этом газоснабжение для потребителей продолжается без ограничений.

"Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями", – отметили в Министерстве энергетики Казахстана.

Что известно об атаке

В ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили важные объекты государства-агрессора. Целью ударов стал в частности Оренбургский газоперерабатывающий завод. На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Это предприятие является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способно перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные средства поражения становятся все более точными и действуют на большее расстояние. Ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ "возвращают Россию к реальности".

Также Россия будет ощущать последствия ударов украинских дронов по НПЗ как минимум до середины 2026 года. Из-за повреждения инфраструктуры темпы переработки нефти упали до минимума за несколько лет, а экспортные доходы до самого низкого уровня с лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!