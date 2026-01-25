Достали в глубоком тылу: агенты 'Атэш' устроили новую диверсию в РФ

В Брянске (Россия) партизаны уничтожили автомобиль российских захватчиков, которым они обеспечивали подразделения, действующие вблизи границы. Транспортное средство вместе с багажом выгорело полностью.

В автомобиле находилось ценное оборудование и снаряжение, которое оккупанты должны были доставить на передовую. Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

В движении отмечают, что проведенная в Брянске операция подтверждает уязвимость военного имущества российской ар мии даже в глубоком тылу.

"Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии", – отметили представители движения.

Напомним, в Белгородской области был выведен из строя ключевой элемент железнодорожной инфраструктуры, которым пользуются подразделения РФ на Харьковском направлении. Из-за остановки движения эшелонов возник дефицит боекомплекта на передовых позициях.

Также OBOZ.UA сообщал, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на территории России. В одной из воинских частей в Московской области они сожгли вышку связи.

