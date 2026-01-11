Агенты 'Атеш' сожгли вышку связи воинского подразделения в Московской области. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на территории России. В одной из воинских частей в Московской области они сожгли вышку связи.

Диверсия повлияла на работу системы противовоздушной обороны российской 5 дивизии ПВО. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

Что известно

В "Атеш" заявили об уничтожении агентами движения вышки связи одного из российских подразделений ПВО в Московской области.

"Наши агенты провели успешную диверсию в Московской области, нанеся удар по элементу системы противовоздушной обороны 5-й дивизии ПВО в составе зенитных ракетных войск ВКС РФ. Нами была уничтожена вышка связи военного подразделения", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" добавили, что уничтоженная вышка являлась точкой коммуникации и управления подразделения ВС РФ.

"Она обеспечивала защищенную радиорелейную связь для оперативного обмена информацией и приказами между командованием и подчиненными подразделениями ПВО. Также вышка служила для размещения аппаратуры радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов, что критически важно для получения информации и общего контроля обстановки в регионе", – заявили в движении.

В "Атеш" также отметили, что уничтожение этого узла связи "ослабляет потенциал ПВО в центральном регионе России".

"Нарушенная координация, управление и потеря разведывательных данных делают всю систему менее эффективной и уязвимой", – резюмировали в движении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агент "Атеш" уничтожил вышку связи в Курске. С помощью диверсии удалось создать трудности с коммуникацией в войсках РФ.

Также сообщалось, что агенты движения сожгли башню связи возле авиабазы Толмачево в Новосибирске.

