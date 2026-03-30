Для россиян контракт с минобороны становится единственным 'проходным билетом' в университет – разведка

В России придумали новую "фишку". Отныне военная служба становится единственным условием доступа к высшему образованию. Со следующего учебного года бюджетные места в вузах резко сокращаются – одновременно с тем, как стоимость контрактного обучения достигла уровня стоимости недвижимости.

Видео дня

Об этом сообщает украинская разведка. Отмечается, что сейчас Россия фактически завершила формирование системы, при которой доступ к высшему образованию для большинства населения будет обусловлен военной службой.

"Ведущие московские университеты объявили цену бакалаврата: отдельные специальности будут стоить около 4 млн рублей – примерно столько же, сколько однокомнатная квартира в пригороде столицы. Это сумма, недоступная подавляющему большинству российских семей", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечают в разведке, российские регионы не отстают. Например, бакалавриат в Новосибирском университете по популярным направлениям достигает 1 млн рублей (примерно 539 тысяч гривен.– прим. OBOZ.ua), а расходы на проживание и проезд делают провинциальное образование таким же финансово обременительным.

Также параллельно с этим повышен минимальный порог баллов для поступления в 2026/2027 учебном году, а с марта текущего года физика стала обязательным предметом для большинства инженерных и IT-специальностей. По подсчетам экспертов, срочная подготовка только к этому экзамену будет стоить не менее 500 тысяч рублей.

В разведке объясняют, что логика проста до цинизма: нет денег на обучение – есть контракт с минобороны, который это обучение и оплатит. Поэтому контракт становится де-факто единственным проходным билетом в университет.

"Отказ от Болонской системы закрывает последний запасной выход. Дипломы российских университетов больше не признаются за рубежом – а значит, исчезает и альтернатива учиться где-то еще. Студент привязан к "родине" и вынужден подчиняться исключительно внутренним правилам", – говорится в сообщении украинской разведки.

Также, по информации ведомства, на фоне острой нехватки квалифицированного личного состава армия активно рекрутирует студентов. В этом году по стране прокатилась волна скандалов, связанных с принудительным или полупринудительным привлечением молодежи к службе.

"Риторика минобразования о повышении качества образования" не выдерживает сопоставления с реальностью. Реформы не направлены на науку – они конвертируют будущие вступительные кампании в бесплатную рекрутинговую базу для минобороны", – резюмируют ситуацию в СВРУ.

Ранее сообщалось, что в России стремительно обостряется кадровый кризис – он уже охватил силовые структуры, коммунальные службы и гражданскую экономику. На фоне войны против Украиныдефицит работников в стране-агрессоре приобрел системный характер – от пожарных и полицейских до дворников и промышленных рабочих.

Ранее сообщалось, что в России стремительно обостряется кадровый кризис – он уже охватил силовые структуры, коммунальные службы и гражданскую экономику. На фоне войны против Украины дефицит работников в стране-агрессоре приобрел системный характер – от пожарных и полицейских до дворников и промышленных рабочих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!