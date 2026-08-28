"Для них это декор, а для нас еда": россияне хвастаются в сети, как накрали продуктов из турецкого отеля. Видео

Граждане России в очередной раз продемонстрировали свою истинную натуру, украв продукты из отеля в Турции. Они привезли домой целый чемодан продуктов и похвастались этим в сети.

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На опубликованном в соцсетях ролике видно, что россияне привезли из отеля буквально всё, что попадалось им под руку. В чемодане можно увидеть полные пакеты перца, орехов, чая и кофе со сливками, а также конфеты.

Всё это они собрали со шведского стола на завтраках, обедах и ужинах в ресторане отеля.

"Это декор у них считается. А у нас к пивку-то", – сказал россиянин, демонстрируя пакет арахиса в скорлупе.

Интересно, что такую мелочность проявили туристы из РФ, у которых есть деньги. Судя по тому, что говорят за кадром, их отдых в этом турецком отеле обошелся в 600 тысяч рублей.

Ранее мы уже рассказывали о том, как в курортном городе Анталия в Турции российские туристы пытались украсть из отеля 35 килограммов еды. Граждан страны-агрессора поймали с поличным сотрудники курорта.

Граждане РФ ежедневно во время каждого приема пищи в ресторане выносили оттуда сливочное масло в маленьких упаковках, пакетики с чаем и сладости, жестяные банки с газированными напитками, предназначенные для употребления только на месте. Также были обнаружены большие пакеты сухофруктов и других фруктов, которые также предлагают туристам на завтрак, обед и ужин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тбилиси произошла смертельная стычка с участием гражданина России, который приехал в Грузию всего несколько дней назад. Мужчина погиб после конфликта, который, по предварительным данным, начался в одном из магазинов.

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