Российского туриста убили в Тбилиси после конфликта в магазине: что известно

В Тбилиси произошла смертельная стычка с участием гражданина России, который приехал в Грузию всего несколько дней назад. Мужчина погиб после конфликта, который, по предварительным данным, начался в одном из магазинов.

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Предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия, а грузинские правоохранительные органы уже расследуют обстоятельства убийства. Об этом сообщают российские Telegram-каналы

Конфликт начался в магазине

По словам очевидцев, в магазине "Спар" между двумя мужчинами возник конфликт. После этого они вместе направились в сторону подъема Бараташвили, где впоследствии гражданина России нашли мертвым.

Убитому было около 40 лет. Предполагаемый нападавший после содеянного скрылся, его местонахождение пока неизвестно.

На месте происшествия также возникла проблема с видеозаписью – камеры наблюдения, по предварительной информации, не работали.

Россиянин приехал в Грузию два дня назад

Местные СМИ сообщают, что убитый был гражданином России и прибыл в Грузию незадолго до трагедии. По данным журналистов, его пересечение грузинской границы зафиксировали 26 августа, то есть до момента убийства он находился в стране всего около двух дней.

Грузинские правоохранительные органы начали расследование по статье об умышленном убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства конфликта и личность подозреваемого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии во время конфликта в отеле Agarani Estate мужчина ворвался в номер туристок и ударил одну из жительниц страны-агрессора по лицу. Пострадавшая и ее подруга утверждают, что причиной якобы стал русский язык, однако полиция заявляет, что конфликт начался из-за оскорблений гостей грузинской свадьбы и повреждения оборудования.

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