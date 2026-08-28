Российского туриста убили в Тбилиси после конфликта в магазине: что известно
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В Тбилиси произошла смертельная стычка с участием гражданина России, который приехал в Грузию всего несколько дней назад. Мужчина погиб после конфликта, который, по предварительным данным, начался в одном из магазинов.
Предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия, а грузинские правоохранительные органы уже расследуют обстоятельства убийства. Об этом сообщают российские Telegram-каналы
Конфликт начался в магазине
По словам очевидцев, в магазине "Спар" между двумя мужчинами возник конфликт. После этого они вместе направились в сторону подъема Бараташвили, где впоследствии гражданина России нашли мертвым.
Убитому было около 40 лет. Предполагаемый нападавший после содеянного скрылся, его местонахождение пока неизвестно.
На месте происшествия также возникла проблема с видеозаписью – камеры наблюдения, по предварительной информации, не работали.
Россиянин приехал в Грузию два дня назад
Местные СМИ сообщают, что убитый был гражданином России и прибыл в Грузию незадолго до трагедии. По данным журналистов, его пересечение грузинской границы зафиксировали 26 августа, то есть до момента убийства он находился в стране всего около двух дней.
Грузинские правоохранительные органы начали расследование по статье об умышленном убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства конфликта и личность подозреваемого.
Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии во время конфликта в отеле Agarani Estate мужчина ворвался в номер туристок и ударил одну из жительниц страны-агрессора по лицу. Пострадавшая и ее подруга утверждают, что причиной якобы стал русский язык, однако полиция заявляет, что конфликт начался из-за оскорблений гостей грузинской свадьбы и повреждения оборудования.
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