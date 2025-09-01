В августе 2025 года в России резко упало производство подсолнечного масла – на 11%. Одновременно с этим сократились объемы и других растительных масел. Такая тенденция фиксируется на фоне общего ухудшения экономической ситуации в стране.

По данным Центра противодействия дезинформации, в этом году убытки маслозаводов достигли 20%. Это заставляет предприятия приостанавливать работу или закрываться. В сообщении подчеркивается, что агропродукция становится все менее выгодной из-за огромных расходов на войну, международных санкций и общего спада в промышленности.

Специалисты отмечают, что внутренний рынок уже реагирует: цены на большинство продуктов растут, а правительство вынуждено увеличивать импорт масла, картофеля и другого продовольствия. Несмотря на это, российская пропаганда продолжает рисовать картину "экономической устойчивости", скрывая реальные цифры и проблемы.

Детали падения производства

Только за последний месяц производство подсолнечного масла упало на 11%. В среднем по году заводы фиксируют падение прибыли до 20%, что грозит полным банкротством ряда предприятий. По данным аналитиков, в дополнение к санкциям на экономику давит и сокращение урожая подсолнечника в отдельных регионах, что подталкивает цены еще выше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о том что Евросоюз разрабатывает 19-й пакет санкций против России – ограничения должны быть официально представлены в сентябре 2025 года, но мер по импорту нефти и газа в нем не будет. Хотя именно это является одним из главных источников наполнения кремлевской казны.

Перегретая экономика РФ начала показывать сокращение. Майский бюджетный дефицит увеличился на 200 миллиардов рублей с начала года, достигнув 3,4 триллиона рублей. На фоне снижения мировых цен на нефть доходы от углеводородов упали на 14,4% за первые пять месяцев года.

