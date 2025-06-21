Экономика Путина оказалась на грани краха: появились первые признаки

Путинские пропагандисты в течение нескольких лет полномасштабной войны рассказывали об успехах российской экономики и неэффективности санкций. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Перегретая экономика РФ начала показывать сокращение. Деловая активность снижается.

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Как пишет издание The Spectator, государственные расходы остаются выше, чем до вторжения РФ в Украину, причем примерно половина дополнительных расходов в первом квартале направлена на военные цели. Однако тревожные сигналы о ситуации в бюджете начинают мелькать.

Майский бюджетный дефицит увеличился на 200 миллиардов рублей (1,4 миллиарда долларов) с начала года, достигнув 3,4 триллиона рублей (24,2 млрд долларов) – около 1,5 процента ВВП. На фоне снижения мировых цен на нефть доходы от углеводородов упали на 14,4% за первые пять месяцев года, причем только в мае наблюдалось резкое снижение на 35%.

Правительство может финансировать дефицит нефтяных доходов через свой фонд на черный день, так называемый Фонд национального благосостояния. Этот фонд, предназначенный для смягчения любого снижения доходов от нефти, содержит денежные средства, эквивалентные 1,3 процента ВВП. В ближайшие месяцы эта сумма должна вырасти еще на треть благодаря дополнительным поступлениям с прошлого года, который еще не был перечислен.

Этот буфер может длиться год, чуть дольше, в зависимости от цен на нефть и постоянного аппетита Кремля к расходам. Однако опасность для фискального баланса не ограничивается ценами на нефть. В условиях замедления экономической активности бюджет будет недополучать налоговых поступлений от реализации средств и прибыли корпораций.

"Учитывая то, что спрос на военные товары остается стабильным, а общее производство сокращается, арифметика чрезвычайно проста: доля оборонной промышленности в экономике будет расти по умолчанию. В сочетании с апокалиптическим мировоззрением Путина и убеждением его окружения в том, что Россия сталкивается с экзистенциальной угрозой, это свидетельствует о довольно мрачном будущем всего, что напоминает нормальную экономику", – говорится в публикации.

Именно здесь эффект от санкций может стать более заметным. Усиление ограничений на российскую нефть и другой экспорт увеличит стоимость продажи российской нефти, что позволит ее покупателям, в частности Китаю, договориться о более широкой скидке. Более быстрое истощение Фонда национального благосостояния, который также используется для сглаживания волатильности рубля, сделает колебания обменного курса еще менее предсказуемыми.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности, против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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