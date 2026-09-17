Дефицит бензина в России уже превышает 30%: какой регион страдает больше всего

По состоянию на середину сентября дефицит бензина в России превысил 30 %, а в отдельных регионах страны начались перебои с дизельным топливом. Наиболее остро ситуация с дизельным топливом проявляется на юге России. Сокращение работы нефтеперерабатывающих предприятий уже вынуждает РФ переходить от экспорта нефтепродуктов к их импорту.

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Такую оценку дал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии Укринформу. По его словам, переработка нефти в России сократилась до 3,8 млн баррелей в сутки, тогда как в предыдущие годы российские НПЗ перерабатывали около 5,6–5,7 млн баррелей ежедневно.

Дефицит бензина в РФ превысил 30%

Омельченко отметил, что оценка в более чем 30% касается общего дефицита бензина в России. В то же время в некоторых регионах уже возникли проблемы с дизельным топливом.

"На сегодняшний день в России дефицит бензина уже превышает 30%, в некоторых регионах — в частности, южных — наблюдается дефицит дизельного топлива", — сказал эксперт.

По его словам, падение объемов переработки нефти является одним из ключевых факторов топливного кризиса. Номинальная мощность российской нефтеперерабатывающей отрасли оценивается в 6,6 млн баррелей в сутки, однако в последние годы фактический уровень переработки составлял примерно 5,6–5,7 млн баррелей. Теперь, по оценке Омельченко, этот показатель снизился до 3,8 млн баррелей в сутки.

Россия сокращает экспорт нефти

Проблемы возникают не только на этапе переработки. Омельченко также обратил внимание на трудности с экспортом сырой российской нефти и повреждения терминалов и портов на Черном и Азовском морях в результате атак украинских беспилотников.

По его словам, в мае-июне экспорт российской нефти оставался на высоком уровне, однако в июле начал сокращаться. Незначительное увеличение поставок сырья, наблюдаемое в настоящее время, не компенсирует проблем с переработкой и экспортной инфраструктурой.

Россия стала импортером нефтепродуктов

На фоне сокращения внутреннего производства Россия, которая традиционно была крупным экспортером нефтепродуктов, по оценке Омельченко, фактически превратилась в импортера.

Дополнительным фактором стали проблемы на крупных НПЗ. Так, в сентябре три из шести крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо, были вынуждены существенно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений в результате атак беспилотников.

Таким образом, дефицит уже выходит за рамки отдельных проблем с доступностью бензина: перебои распространяются и на дизельное топливо, причем наиболее остро, по оценке эксперта, это проявляется в южных регионах России.

Как сообщал OBOZ.UA:

В России из-за атак дронов приостановили работу ещё два НПЗ "Роснафты" — Сизранский и Саратовский НПЗ. Предприятия остановлены из-за повреждений, нанесённых ударами украинских беспилотников по заводам. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором — еще дольше.

С начала сентября такжеостановил переработку Рязанский НПЗ, крупнейший завод "Роснефти", снабжающий топливом, в том числе, Московский регион.

В августе из-за атак украинских дронов как минимум восемь российских НПЗ приостановили выпуск топлива. Среди них завод в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, завод в Ярославле, Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ и другие.

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