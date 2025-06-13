'Чтобы никто не надумал играть': в России призвали к мобилизации миллиона людей на фоне атаки Израиля на Иран. Видео

После массированной атаки Израиля на территорию Ирана в России начали раздаваться призывы к масштабной мобилизации. В частности, командир чеченского спецназа "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов призвал призвать в армию не менее полумиллиона, а желательно – до миллиона человек.

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В обращении, опубликованном в российском Telegram-канале агентство новостей, Апти Алаудинов назвал события в Иране свидетельством того, что мир приближается к полномасштабной третьей мировой войне. Именно поэтому, считает он, Россия должна действовать на опережение.

"Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию, нам надо готовить минимум 500 тысяч, а реально – миллион человек. Призвать и начать их готовить", – заявил Алаудинов.

Он также отметил, что россияне должны осознать серьезность момента и сплотиться для противостояния потенциальной угрозе со стороны Запада и его союзников.

"Для того, чтобы никто не думал с нами так играть, как поиграли с другими государствами, теперь и с Ираном, поверьте мне, нам надо все-таки сплотиться", – добавил командир "Ахмата".

Официальная реакция Кремля также не заставила себя ждать. Министерство иностранных дел России резко осудило удары Израиля по Ирану, назвав их неспровоцированными и неприемлемыми.

"Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с правительствами, которые его запугивают. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а лишь потому, что хотят "доминировать".

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