Бывают и крупные «шишки»: число ликвидированных на войне российских чиновников превысило полсотни

Не менее 16 бывших и действующих руководителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти России погибли после того, как отправились на войну против Украины. Среди них — бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, о гибели которого стало известно 22 сентября.

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Об этом говорится в подсчёте The Insider по открытым источникам. Издание учло чиновников от уровня заместителя главы муниципального района или городского округа до вице-губернатора. При этом десять из 16 погибших до отправки на войну были осуждены или находились под следствием по уголовным делам, преимущественно связанным со взяточничеством и злоупотреблением полномочиями.

Гибель Полежаева

Последним известным случаем стала гибель бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева. Об этом 22 сентября сообщили близкие чиновника изданию "Фонарь", а информацию также подтвердили российские СМИ и правительство Белгородской области. Обстоятельства его гибели сначала не раскрывались.

Полежаев возглавлял администрацию Белгорода с 2015 по 2019 год, после чего стал заместителем губернатора Белгородской области и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство. В 2023 году его задержали по делу о получении взятки. По версии следствия, строительная компания передала ему два автомобиля общей стоимостью более 17 млн рублей за содействие при заключении и исполнении государственных контрактов.

В августе 2024 года суд приговорил Полежаева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей. Еще до вступления приговора в силу он подписал контракт с Минобороны РФ. Впоследствии суд приостановил производство по его уголовному делу на период военной службы.

В то же время в апреле 2025 года The Insider со ссылкой на белгородское издание "Пепел" писал, что Полежаев якобы лишь числился в резервном подразделении БАРС и фактически оставался дома.

Кто ещё погиб

Из 16 случаев, которые обнаружил The Insider, три касаются чиновников уровня заместителя губернатора. Действовавший на тот момент вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в начале 2025 года в Курской области. Он отвечал за внутреннюю политику региона и одновременно командовал добровольческим отрядом "Тигр".

Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин, отвечавший в региональном правительстве за безопасность, после отставки добровольно отправился на войну и погиб в 2026 году. Третьим в этой категории является Полежаев.

Среди руководителей городов The Insider насчитал ещё троих погибших. Бывший первый заместитель главы Югорска Дмитрий Крылов подписал контракт с Минобороны, возглавил штурмовой взвод и погиб в боях за Авдеевку в феврале 2024 года.

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев отправился на войну после ареста по делу о взятке в 10 млн рублей и погиб в мае 2025 года. Бывший заместитель главы Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, приговорённый к десяти годам колонии за взяточничество, также подписал контракт и погиб. О его смерти стало известно лишь в сентябре 2026 года.

Остальные десять случаев приходятся на глав и заместителей глав районов и городских округов. Среди них — бывший глава Мантурова Игорь Устюжанин, который отправился на войну после приговора в виде 8,5 лет колонии за коррупцию, а также экс-глава Кетовского района Курганской области Александр Носков, который ушёл на войну из колонии, где отбывал шестилетний срок за злоупотребление полномочиями.

Также погиб бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный, которого осудили за злоупотребление и превышение полномочий. Бывший первый заместитель и исполняющий обязанности главы Корткероского района Коми Александр Артеев, получивший 11 лет колонии за взятку, растрату и злоупотребление полномочиями, погиб в июне 2024 года.

Среди других погибших The Insider называет экс-главу Горнозаводского округа Пермского края Александра Афанасьева, бывшего главу Цилинного округа Курганской области Александра Ситова, главу Ульчского района Хабаровского края Федора Иващука, заместителя главы Учалинского района Башкортостана Айдара Загирова, бывшего заместителя главы Новороссийского внутригородского района Олега Скорнякова и бывшего заместителя главы Тугульмского городского округа Свердловской области Сергея Уткина.

10 фигурантов дел

В десяти из 16 случаев отправке российских чиновников на войну предшествовало уголовное преследование. Девять из них — Константин Полежаев, Дмитрий Гаврилов, Игорь Устюжанин, Александр Носков, Владимир Светличный, Александр Артеев, Александр Афанасьев, Александр Ситов и Сергей Уткин — были осуждены.

Еще один чиновник, бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, на момент заключения контракта находился под следствием по делу о взяточничестве. Таким образом, доля фигурантов уголовных дел в выборке The Insider составляет 62,5% — десять из 16 случаев.

The Insider ещё в 2024 году писал, что война стала для ряда бывших российских чиновников способом выйти из-под стражи или приостановить уголовное преследование. Среди тех, кто тогда отправился на фронт, издание называло бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка и экс-заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. При этом погибли далеко не все — часть после службы вернулась в Россию.

Отдельный случай

В подсчёт не включили бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Весной 2026 года появились сообщения о его гибели, однако "Коммерсантъ" выяснил, что официально Власов числится пропавшим без вести, а его тело не было найдено.

The Insider также не учитывал депутатов, судей, силовиков, членов избирательных комиссий, руководителей отдельных отделов администраций и чиновников, погибших от обстрелов или мин при исполнении гражданских обязанностей.

В выборку попали только действующие или бывшие руководители исполнительной власти не ниже уровня заместителя главы муниципального района или городского округа, которые поступили на военную службу или в добровольческие формирования.

Не менее 51 погибшего

Если учитывать не только руководителей исполнительной власти такого уровня, число погибших представителей российских властей значительно выше. В феврале 2025 года "Радио Свобода" насчитало не менее 32 погибших представителей российских властей. В эту категорию тогда вошли, в частности, депутаты, сотрудники избирательных комиссий и федеральный судья.

В июне 2026 года "Медуза" нашла в открытых источниках сообщения ещё как минимум о 16 погибших после публикации "Север.Реалии". Таким образом, минимальная оценка выросла до 48 человек.

После выхода этого исследования публично стало известно ещё как минимум о трёх смертях. Речь идёт об Александре Ситове, о гибели которого стало известно в июле, Дмитрии Гаврилове в сентябре и Константине Полежаеве 22 сентября.

По более широкой методике подсчёта, охватывающей различных представителей российских властей, нижний предел числа погибших на данный момент составляет не менее 51 человека. Такой подсчёт привёл The Insider.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на войне в Украине был ликвидирован бывший вице-губернатор Белгородской области и бывший мэр Белгорода Константин Полежаев. Оккупант получил тяжелые ранения в результате удара БПЛА. После атаки дрона медики пытались спасти оккупанта.

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