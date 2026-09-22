Бывший российский топ-чиновник умер от ранений, полученных на войне против Украины: он засветился в громком деле

На войне в Украине ликвидировали бывшего вице-губернатора Белгородской области и бывшего мэра Белгорода Константина Полежаева. Оккупант получил тяжелые ранения в результате удара БПЛА.

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После атаки дрона оккупанта пытались спасти медики. Об этом пишут российские медиа.

Ликвидация захватчика

По предварительной информации, бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора по вопросам ЖКХ Константин Полежаев погиб в Белгородской области. Захватчик служил в местном отряде "БАРС".

Как утверждают пропагандистские каналы РФ, Полежаев погиб от удара беспилотника. При этом часть источников писали, что Полежаев числился в армии номинально, а на самом деле проводил время дома с семьей.

В свою очередь власти региона отрицали, что Полежаев служит в "БАРСе". Близкий к российским властям Telegram-канал утверждал, что "как минимум зимой Полежаев находился в Луганской области".

Сбежал от тюрьмы на войну

В 2024 году Полежаев подписал контракт с министерством обороны России и вступил в добровольческий отряд "БАРС". Это подразделение было создано исключительно для "обороны" Белгородской области, и туда часто записывались местные чиновники.

Полежаев был главой Белгорода с 2015 года, а затем стал заместителем губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ. В 2023 году его задержали по делу о взятке.

По версии следствия, в 2022-2023 годах он получил от директора одной из строительных компаний 17 млн рублей и два автомобиля премиум-класса за "оказание содействия в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области".

В августе 2024 года суд приговорил Полежаева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей. На суде чиновник сказал, что "готов пожертвовать жизнью", и сообщил о подписании контракта. В октябре суд по ходатайству командира воинской части приостановил производство по делу.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 21 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1230 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 520 тыс. 880 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на Южно-Слобожанском направлении пограничники бригады "Гарт" отразили многочисленные попытки вражеской пехоты прорваться через государственную границу. В результате боевых действий 84 оккупанта были уничтожены, 38 – ранены, еще семеро попали в плен.

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