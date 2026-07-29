Было три выстрела: в России было совершено покушение на руководителя компании, разрабатывающей дроны

В российской Туле было совершено покушение на руководителя компании, производящей дроны, Андрея Черезова. Неизвестный подкараулил его в подъезде и произвел три выстрела.

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Черезов сейчас находится в больнице, а стрелка разыскивают российские силовики: одна из версий предполагает связь с профессиональной деятельностью жертвы нападения. Первые подробности сообщил один из популярных провластных Telegram-каналов, связанных с силовыми структурами РФ.

Подробности покушения

Одной из версий покушения на Черезова российские следователи считают его профессиональную деятельность. Авторы же канала, первыми сообщившие о стрельбе в Туле, похоже, других мотивов и не рассматривают, ведь сообщение о стрельбе начинают с указания: убить хотели именно "руководителя компании, разрабатывающей беспилотники".

Речь идет о компании "Русская лаборатория воздушного транспорта".

По версии следствия и пропаганды, покушение было совершено поздно ночью 29 июля.

"Андрей Черезов приехал домой с работы, но в квартиру зайти не успел. Киллер ждал его на площадке. Прозвучали три выстрела. Шум услышала жена Андрея, открыла дверь и увидела окровавленного мужа. Стрелок уже успел скрыться. Предпринимателя увезли в больницу. Преступника ищут силовики", – отмечено в сообщении.

В каком состоянии находится Черезов и насколько велики шансы, что домой он уже живым не вернется, пропагандисты не уточнили.

Что известно о Черезове и его компании

Возглавляемая Черезовым "Российская лаборатория воздушного транспорта" с 30 ноября 2024 года находится под санкциями США за помощь России в ведении агрессивной войны против Украины.

В санкционные списки США, Канады, Европейского Союза и Великобритании включен и сам Черезов.

До того как стать "разработчиком дронов", он в свое время занимал должность вице-министра энергетики РФ.

Черезову 59 лет. Свою компанию по производству дронов он основал после начала полномасштабной агрессии РФ — в 2022 году. В 2020 году его уволили с государственной службы в связи с сокращением.

В сети отмечается, что "Русская лаборатория воздушного транспорта" (РЛВТ) – это российская компания из Тулы, которая разрабатывает беспилотники.

Она известна созданием FPV-дронов "Овод". Именно таким дроном управляли российские оккупанты из одной из башен "Москва-Сити" на резонансном видео 2025 года.

Выпускаются дроны "Овод" ся в версиях от 7 до 10 дюймов, весом около 800 г для средних модификаций.

Заявленная скорость – до 180 км/ч, грузоподъемность – до 4 кг полезного груза (включая боевую часть).

Разработчик утверждает, что, в зависимости от модели, такие дроны могут быть оснащены системой самонаведения на основе нейросети, работать на оптоволокне либо выполнять функции "дрона-ждуна" и атаковать из засады.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале этого года в России было совершено покушение на первого заместителя главы ГРУ генерала Алексеева. Российские следователи сразу заявили о "украинском следе", Киев же отрицал свою причастность.

Некоторые эксперты вообще считали, что в Алексеева стреляли свои же – и приводили соответствующие аргументы.

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