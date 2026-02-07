В Алексеева стреляли свои? Эксперты указали на четкий российский след в покушении на путинского генерала

Покушение на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве 6 февраля вызвало много вопросов. Нападавший стрелял с близкого расстояния, а не использовал взрывное устройство, как это было в предыдущих операциях против российских генералов.

Видео дня

Из-за этого эксперты ставят под сомнение "украинский след" и скорее видят в покушении внутренние разборки внутри кремлевских структур. Об этом сообщает InformNapalm.

Что известно

6 февраля 2026 года в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника ГРУ Генштаба ВС РФ. Неизвестный открыл огонь с близкой дистанции.

Эксперты оценивают вероятность причастности украинских спецслужб как низкую.

Причина – способ покушения не соответствует устоявшимся сигнатурам операций, которые ранее в российском информационном пространстве приписывали Украине.

В 2024–2025 годах все успешные ликвидации российских генералов в Москве происходили с использованием взрывных устройств.

Применение огнестрельного оружия с близкой дистанции скорее соответствует сценариям внутренних силовых разборок, межведомственного или кланового противостояния внутри российских структур, или операции третьей стороны.

"Таким образом, способ реализации покушения является нетипичным, что не позволяет автоматически вписывать этот инцидент в привычный для российской пропаганды нарратив об "украинском следе" и, наоборот, указывает на вероятные внутренние процессы в самой системе российской власти", – указывают эксперты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России стреляли в генерал-лейтенанта, причастного к убийствам женщин и детей в Сирии и ударам по Украине. Неизвестный трижды выстрелил Алексееву в спину возле лифта в доме, где жил преступник.

Между тем в России появились противоречивые сообщения о состоянии заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева после покушения. Государственные и приближенные к Кремлю медиа сначала сообщали об одном, а затем – редактировали собственные же новости. В итоге осталось больше вопросов, чем ответов – от состояния генерала до истории с "киллером", которого якобы то задержали, то уже нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!