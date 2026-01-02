'Бавовна' вновь посетила Самару – что известно о взрывах

Ночью 2 января украинские беспилотники атаковали Самарскую область России. В частности, взрывы услышали в городе Новокуйбышевск, который всего в 15 км от самой Самары.

Никакой официальной информации от местных властей об этом еще не было. Однако местные жители насчитали более 10 взрывов в промышленной зоне города; также люди сообщили о пожаре.

В свою очередь OSINT-сообщество Exilenova+ предположило, чтопод ударом украинских БПЛА могли быть два нефтеперерабатывающих завода, Новокуйбышевский и Куйбышевский.

Первые взрывы местные жители услышали после 01:30; всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также люди рассказали о ярких вспышках в небе и возгорании в одном из районов города.

Позже Exilenova+ подтвердили – "есть результативные поражения".

О чем речь

Новокуйбышевск – город областного подчинения в Самарской области, в 15 км к юго-западу от Самары. Город был построен специально для работы крупнейшего на тот момент в СССР нефтеперерабатывающего завода.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу ПАО "НК Роснефть", мощность НПЗ составляет 8,8 млн тонн нефти в год. Аналогичный и Куйбышевский НПЗ, хотя с несколько меньшей мощностью. На втором заводе работает всего две тысячи человек.

Что предшествовало

Отметим, что "прилеты" от Украины в районе Новокуйбышевского НПЗ последний раз фиксировали в ноябре этого года. Второй, Куйбышевский НПЗ также неоднократно попадал в поле зрения украинских дроноводов

В ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, также Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

