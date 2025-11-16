Ударные БПЛА атаковали НПЗ в российском Новокуйбышевске: в городе слышали десятки взрывов

В России ночью несколько регионов встречали неизвестные добрые дроны. В частности, взрывы раздавались в Самарской области: там фиксировались прилеты в районе Новокуйбышевского НПЗ.

Видео дня

Также появились сообщения о возможном поражении электроподстанции в Самаре, что сделает россиян на шаг ближе к блэкауту. Подробности сообщают Telegram-каналы ЕхіІепоѵа и "Информационное сопротивление".

Подробности атаки

По данным ЕхіІепоѵа, в ночь на 16 ноября под ударами Сил обороны оказался Новокуйбышевский НПЗ.

"Ударные БПЛА посетили Новокуйбышевский НПЗ, местные сообщают о десятках взрывов в городе", – указано в сообщении.

В комментариях к сообщениям об "оглушительных хлопках" в местных чатах россияне жалуются, что слышали более 30 взрывов. Также они жалуются на судьбу Новокуйбышевского НПЗ, который стал целью атаки: завод они называют "Новик".

Вдобавок неизвестные добрые дроны могли наведаться на электроподстанцию в Самаре: вероятность прилетов там в ЕхіІепоѵа оценили как "большую", а в "Информационном сопротивлении" отметили, что этот российский облцентр "знакомится с блэкаутом".

Тем временем губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил ночную атаку на регион, известив, что в области вводился план "Ковер": аэропорт в Самаре не работал с полуночи до примерно 5 часов утра по киевскому времени. Атака, по версии российского чиновника, была "отбита", никто не пострадал. О разрушениях же Федорищев промолчал, зато пригрозив россиянам "последствиями" за опубликованные в сети кадры последствий украинских ударов.

Российское минобороны тем временем похвасталось "уничтожением" 57 беспилотников, 23 из них якобы удалось сбить над Самарской областью.

Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России. Он входит в структуру "Роснефти" и способен перерабатывать 8,8 млн тонн нефти в год.

Это предприятие обеспечивает продуктами нефтепереработки российских захватчиков, в частности, производит топливо для российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Силы обороны уже неоднократно вводили "кинетические санкции" против этого российского предприятия. Туда прилетало 10 марта, 2 августа (тогда на Новокуйбышевском НПЗ была повреждена одна из двух установок первичной переработки нефти, КДУ-11, вторую тогда планировали остановить на капитальный ремонт), 20 сентября и 19 октября 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью украинские дроны также атаковали НПЗ "Лукойл" в российском Волгограде. Тем временем российская ПВО всадила по многоэтажке.