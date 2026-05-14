Астраханский завод 'Газпрома' остановил производство топлива после атаки украинского дрона – Reuters

Газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области страны-агрессора России остановил производство топлива после пожара. Этот пожар вспыхнул на предприятии еще 13 мая, в результате атаки украинских дронов.

Видео дня

Официально власти региона и "Газпром" об остановке предприятия не сообщают. Однако источники Reuters утверждают, что завод остановлен на срок от нескольких недель до нескольких месяцев – пока будут продолжаться ремонтные работы.

По данным источников агентства, среди прочего на заводе повреждена комбинированная установка по переработке стабильного конденсата, которая производит бензин и дизельное топливо (установка мощностью 3 миллиона метрических тонн в год).

Более того, источники Reuters утверждают, что Астраханский завод не работал с сентября прошлого года и возобновил переработку конденсата и производство топлива только через несколько недель.

Также украинской атакой на предприятие было повреждено оборудование для переработки сероводорода и восстановления серы.

О чем речь

Астраханский газоперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в мире газохимических комплексов. Численность работников превышает пять тысяч человек. Является крупнейшим предприятием области.

В 2024 году предприятие переработало 1,8 миллиона тонн стабильного газового конденсата, из которого произвело 800 тысяч тонн бензина, 600 тысяч тонн дизтоплива и 300 тысяч тонн мазута, цитирует Reuters свои источники.

Что предшествовало

В ночь на 13 мая дальнобойные украинские дроны атаковали указанный завод, хотя почти вся территория предприятия была обтянута антидроновой сеткой. В результате атаки на заводе начался пожар. Власти региона заявили, что угрозы загрязнения окружающей среды якобы нет.

В сентябре 2025 года комплекс уже приостанавливал свою работу из-за того, что на предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА. Тогда дроны нанесли значительные повреждения на объекте: пламя повредило уже упомянутую установку по производству газового конденсата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!