Украинские дроны остановили работу завода "Газпрома" в Астрахани – Reuters

В России приостановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод, который контролируется энергетическим гигантом "Газпром". На предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА в понедельник, 22 сентября, нанеся значительные повреждения.

Видео дня

Пламя повредило установку по производству газового конденсата, имевшую годовую мощность в 3 миллиона тонн. Она производит бензин и дизельное топливо, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Последствия для производства после атаки БПЛА

Завод, который расположен вблизи Каспийского моря примерно в 1675 км от украинской границы, не сможет быстро возобновить работу. Источники предполагают, что на восстановление может уйти несколько недель или даже месяцев. Это грозит перебоями с топливом, поскольку завод является одним из ключевых поставщиков бензина, дизеля и мазута в РФ.

Местный губернатор Игорь Бабушкин в Telegram сообщил, что якобы промышленное предприятие стало целью атак дронов, хотя название завода он не назвал.

Санкт-Петербургская товарная биржа с 22 сентября приостановила продажу оптовых партий топлива, происходящих с Астраханского завода. Это еще больше осложнило ситуацию на российском топливном рынке.

Не первая атака на Астраханский завод

Астраханский завод уже подвергался ударам дронами ранее. В феврале 2025 года атака также привела к остановке производства, а поврежденный блок, по словам информированных лиц, смог возобновить работу только в конце августа.

В 2024 году завод переработал 1,8 миллиона тонн стабильного конденсата, произведя 800 000 тонн бензина, 600 000 тонн дизельного топлива и 300 000 тонн мазута.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российских оккупантов, значительно усложнив их поставки горючего и боеприпасов. Под огнем оказались ключевые линейно-производственные диспетчерские станции и военная инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!