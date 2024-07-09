Знают не все: какие крымскотатарские слова стали неотъемлемой частью украинского языка
Крымскотатарский язык имеет давнюю историю. Он сформировался в XIV-XVII на основе кипчацких языков в Крыму и был одним из официальных языков Крымского ханства. До 1920 года использовали арабское письмо, а сейчас параллельно используют как латиницу так и кириллицу.
В советское время многие носители языка были депортированы – происходила насильственная русификация. Основатель литературного проекта "Крымский инжир" Алим Алиев рассказал, что многие слова с крымскотатарского языка попали в украинский язык.
Во времена СССР крымскотатарский алфавит адаптировали к кириллице, хотя это и не всегда соответствовало фонетическим особенностям. Крымскотатарский язык остается важной частью культурного наследия народа. Многолетние притеснения и запреты на его изучение в период советщины привели к тому, что сейчас ЮНЕСКО причислила этот язык к списку умирающих.
Языковеды отмечают, что слова "сірники", "майдан" и "кава" каждый день используются украинцами, однако мало кто знает, что они имеют крымскотатарское происхождение:
- серник (сірники);
- мейдан (майдан);
- к’аве (кава).
Кроме того, заимствования из крымскотатарской охватывают разнообразные аспекты быта, кулинарии, военных терминов, земледелия, скотоводства, а также названий местностей, животных и природных явлений.
В процессе языкового развития это взаимодействие между заимствованными и собственными словами украинского языка приводит к разным вариантам использования. Случалось, что новая лексема постепенно вытесняла уже украинское слово. Например, слово "жереб’я" со временем было заменено тюркским словом "лоша".
Казан – также крымскотатарское слово, заимствование произошло из-за того, что в украинском языке просто не было соответствий.
Языковеды отмечают, что в украинском языке приблизительно 4000 тюркизмов, многие из которых происходят из крымскотатарского языка.
В качестве примеров можно привести:
- гарбуз,
- килим,
- кишмиш,
- отара,
- туман,
- тютюн,
- штани,
- балик,
- пай,
- айва,
- алича,
- баштан,
- інжир,
- кавун,
- кизил,
- хурма,
- ізюм тощо.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова не имеют соответствий в русском языке.
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