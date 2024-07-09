Знают не все: какие крымскотатарские слова стали неотъемлемой частью украинского языка

Крымскотатарский язык имеет давнюю историю. Он сформировался в XIV-XVII на основе кипчацких языков в Крыму и был одним из официальных языков Крымского ханства. До 1920 года использовали арабское письмо, а сейчас параллельно используют как латиницу так и кириллицу.

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В советское время многие носители языка были депортированы – происходила насильственная русификация. Основатель литературного проекта "Крымский инжир" Алим Алиев рассказал, что многие слова с крымскотатарского языка попали в украинский язык.

Во времена СССР крымскотатарский алфавит адаптировали к кириллице, хотя это и не всегда соответствовало фонетическим особенностям. Крымскотатарский язык остается важной частью культурного наследия народа. Многолетние притеснения и запреты на его изучение в период советщины привели к тому, что сейчас ЮНЕСКО причислила этот язык к списку умирающих.

Языковеды отмечают, что слова "сірники", "майдан" и "кава" каждый день используются украинцами, однако мало кто знает, что они имеют крымскотатарское происхождение:

серник (сірники);

мейдан (майдан);

к’аве (кава).

Кроме того, заимствования из крымскотатарской охватывают разнообразные аспекты быта, кулинарии, военных терминов, земледелия, скотоводства, а также названий местностей, животных и природных явлений.

В процессе языкового развития это взаимодействие между заимствованными и собственными словами украинского языка приводит к разным вариантам использования. Случалось, что новая лексема постепенно вытесняла уже украинское слово. Например, слово "жереб’я" со временем было заменено тюркским словом "лоша".

Казан – также крымскотатарское слово, заимствование произошло из-за того, что в украинском языке просто не было соответствий.

Языковеды отмечают, что в украинском языке приблизительно 4000 тюркизмов, многие из которых происходят из крымскотатарского языка.

В качестве примеров можно привести:

гарбуз,

килим,

кишмиш,

отара,

туман,

тютюн,

штани,

балик,

пай,

айва,

алича,

баштан,

інжир,

кавун,

кизил,

хурма,

ізюм тощо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова не имеют соответствий в русском языке.

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